Роспотребнадзор разработал экспресс-метод для диагностики нового коронавируса

Чтобы не допустить проникновение «китайской пневмонии» в Россию, Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через границу.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Поднебесной, и тем, что счет заболевших там идет на сотни, ученые ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора менее чем за 7 дней разработали средства для лабораторной диагностики нового вируса.

Анализ основан на молекулярно-генетическом методе полимеразной цепной реакции (ПЦР), который имеет ряд преимуществ – широко распространен, обладает высокой чувствительностью (с его помощью можно обнаруживать единичные копии вирусов) и короткий срок получения результатов (от 2-х до 4-х часов). Для диагностирования заболевания с использованием разработанных средств достаточно отобрать образец из носоглотки человека с подозрительными симптомами.

Разработаны два независимых средства для диагностики. Одно выявляет непосредственно новый коронавирус 2019-nCoV, а второе может использоваться, как для диагностирования заболевания, вызванного новым коронавирусом, так и для выявления другого опасного заболевания – «тяжелый острый респираторный синдром» (ТОРС или SARS), также известного как «атипичная пневмония».

Лаборатории «Центры гигиены и эпидемиологии» Роспотребнадзора по всей России обладают необходимым оборудованием и специалистами для использования разработанных средств диагностики.

КСТАТИ

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