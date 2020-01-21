2020-01-21T20:05:11+03:00
Звезды

Памела Андерсон тайно вышла замуж в пятый раз

Избранником 52-летней модели стал продюсер фильма "Звезда родилась"
Ольга ЛИБГАРДТ
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Памела Андерсон объявила о своем замужествеПамела Андерсон объявила о своем замужествеФото: EAST NEWS
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Памела Андерсон тайно вышла замуж за 74-летнего продюсера фильма "Звезда родилась" Джона Питерса. Мужчина сделал ей предложение 30 лет назад.

Памела Андерсон объявила о своем замужестве, направив в издание Hollywood Reporter письмо в стихах. Этот брак стал для актрисы и модели пятым по счету.

Пара поженилась 20 января на тайной церемонии в Малибу. Джон и Памела встречалась более 30 лет назад. По признанию Питерса, все эти годы он мечтал быть рядом "со своим белокурым ангелом".

Напомним, первым мужем Памелы Андерсон стал рок-музыкант Томми Ли. У бывших супругов есть два сына - Брэндон Томас Ли и Дилан Джаггер Ли.

В 2006-2007 Пэм была замужем за рок-музыкантом Кидом Роком. Ее третьим официальным супругом стал кинопродюсер Рик Саломон. За него она выходила замуж два раза.

Памела Андерсон прославилась на весь мир съемками для мужских журналов. Даже в свои 52 года она продолжает радовать откровенными кадрами сильную половину человечества. Буквально на днях звезда обнажилась для Vanity Fair Italia. На одном из фото знаменитость позирует сидя в кресле абсолютно голой.

А в ноябре 2019 года Андерсон принимала участие в откровенной съемке для австралийской версии журнала Maxim. Она сидела на борту яхты, а потом повторила знаменитый образ из культового фильма "Спасатели Малибу" на пляже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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