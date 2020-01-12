2020-01-12T16:22:44+03:00
Звезды

"Мое счастье!": бывшая жена рыжего "Иванушки" родила сына-богатыря молодому баскетболисту

Мария Зубкова показала фото с младенцем на руках, а ее новый муж обнародовал имя наследника
Ольга ЛИБГАРДТ
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Марина и ее избранник до последнего скрывали, что ждут ребенкаМарина и ее избранник до последнего скрывали, что ждут ребенкаФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова стала мамой в третий раз. Марина Зубкова родила сына своему новому мужу - баскетболисту Андрею Зубкову. Молодые люди опубликовали несколько фотографий с наследником и обнародовали имя малыша.

Марина Зубкова родила сына в госпитале Лапино. В последнее время знаменитости облюбовали эту подмосковную клинику. Здесь появились на свет детки Анны Хилькевич, Кристины Асмус, Ксении Собчак, близнецы Аллы Пугачевой и Максима Галкина, а также дочь Ивана Урганта.

Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова стала мамой на рассвете. Для Марины это уже третий ребенок, а для ее избранника - первый. Пара поделилась радостным событием в соцсетях. Они опубликовали фотографии новорожденного.

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Богатырь!
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"Александр! Спасибо тебе, родная Мария, за это чудо", - подписал счастливый отец трогательный снимок ножки малютки. Баскетболист сообщил, что мальчик родился настоящим богатырем. Его рост составляет 57 сантиметров, а вес - четыре килограмма.

Марина также опубликовала первые снимки новорожденного малыша. На кадрах запечатлены крохотные ножки мальчика. "Добро пожаловать в этот мир, мое счастье!", - написала бывшая жена солиста группы "Иванушки International".

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Добро пожаловать в этот мир!
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Судя по всему она рожала вместе с мужем, так как на одном из снимков Андрей Зубков запечатлен в специальном костюме. Марина позирует с возлюбленным, держа на руках ребенка.

Стоит отметить, что Марина и ее избранник до последнего скрывали, что ждут ребенка. Лишь за несколько дней до нового года Марина и Андрей разместили фото, на котором Зубкова позировала с внушительным животиком.

А перед этим супруги объявили о том, что поженились. Они расписались в Санкт-Петербурге меньше чем через месяц после помолвки. Важное событие произошло 28 декабря. Марина взяла фамилию мужа.

Напомним, первые слухи о расставании Андрея Григорьева-Апполонова с женой Мариной Банковой появились в ноябре 2018 года. Супруга певца проводила много времени с 28-летним баскетболистом клуба "Химки" Андреем Зубковым. Строить отношения паре не мешали ни разница в возрасте, ни наличие у 34-летней Марины семьи. В апреле 2019 года Григорьев-Апполонов выступил с официальным заявлением. Артист сообщил, что самое главное для него - сохранить дружеские отношения с бывшей женой, чтобы воспитывать общих детей - 15-летнего Ваню и 11-летнего Артема. В начале августа супруга Андрея подала на развод. Дети остались жить с певцом, но в любой момент, когда тот отправится на гастроли или они сами захотят, могут поехать к маме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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