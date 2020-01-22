Водонаева — депутатам: «Хотите оштрафовать на 100 миллионов? Так вы сами хамите людям. И вас за это не наказывают!»

Не утихает скандал вокруг звезды «Дома-2» Алены Водонаевой. Дамочка сказала, что быдло потратит материнский капитал на водку и продолжит плодить нищету. Тут же нашлись желающие извалять именитую провокаторшу в гусиных перьях. Актер Иван Охлобыстин назвал ее проституткой. Депутат Виталий Милонов захотел сослать ее в Сибирь пилить лес. Ну, а самый жесткое наказание пришло от спикера Госдумы Вячеслава Володина.

- Мимо хамства проходить нельзя. Она оскорбила людей, наших граждан. Причем еще присвоив им определенный статус. Вот эта вот бесстыдница! В этом случае - штраф 100 миллионов. Пускай платит. В следующий раз говорить не будет, - сказал он с думской трибуны.

На это Водонаева припомнила депутатам, как чиновники хамят россиянам. И их никто не штрафует.

- Господа депутаты, предлагаю вам начать со своих рядов. Пусть за свои слова сначала заплатят Милоновы, Власовы, а также Скабеевы и Охлобыстины. Можно вспомнить Ольгу Гладских, которая, будучи чиновницей, говорила, что "государство вас рожать не просило". Ее тоже оштрафуйте, - написала она в соцсетях.

- Теперь эта склочница пытается красивой выйти из скандала, - сказал «КП» депутат Виталий Милонов. - «Дом-2» - инкубатор по производству силиконовых дамочек - подарил России Алёну Водонаеву. Про неё все забыли давным давно. И тогда Алена решила напомнить о себе дешевым скандальчиком. Что ж, у неё получилось. Теперь, наверно, увидим ее на грядущих выборах в рядах «звездного батальона в стразах». Она сейчас пытается перевести стрелки. Выходит слабо. Мы же не забыли те слова, которыми она оскорбляла наших людей. И наказание для нее обязательно будет.

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