Володин назвал Водонаеву бесстыдницей

21 Янв. 2020 2020-01-21T13:59:45+03:00

Алёна Водонаева заявила, что ради материнского капитала "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", станет рожать по несколько детей Фото: Евгения ГУСЕВА

Спикер Госдумы предложил оштрафовать её на 100 млн по закону об оскорблении общества

Изменить размер текста: A A

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал слова бывшей участницы проекта "Дом-2" Алёны Водонаевой о материнском капитале и предложил привлечь её к ответственности за оскорбление общества.

Скандальную тему на заседании палаты поднял депутат от фракции ЛДПР Василий Власов, выразив при этом своё возмущение вниманием российских медиа к Водонаевой на фоне её громких высказываний и добавил, что теле- и радиостанции "целыми днями только и делали", что приглашали её. Власов усомнился в том, что стоит "целыми днями её показывать", вместо того, "чтобы освещать темы, которые действительно волнуют граждан".

- Мимо хамства проходить нельзя: она оскорбила людей, наших граждан, причем ещё присвоив им определенный статус. Бесстыдница! В этом случае штраф - 100 миллионов. Пускай платит. В следующий раз говорить не будет. Быдло, - сказал на пленарном заседании Володин.

Спикер Госдумы также добавил, что Водонаева прибыль хамство Водонаевой только увеличит её прибыль от социальных, "как ни парадоксально".

- Мы с вами закон приняли, где должны наказывать тех, кто оскорбляет граждан нашей страны, а это оскорбление граждан нашей страны, - заключил Володин.

Напомним, что Алёна Водонаева опубликовала на своей странице в Instagram пост, где говорится о том, что предложенные Путиным меры по стимулированию роста рождаемости в России приведут к тому, что "отчаявшиеся от нищеты россияне", "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", станет рожать по несколько детей только ради государственных дотаций.

В марте 2019 года в силу вступил закон об административной ответственности за распространение информации, оскорбляющей общество, государство и государственные символы. Наказанием за первое его нарушение может стать штраф от 30 до 100 тысяч рублей, а за повторное - штраф от 100 до 200 тысяч или административный арест до 15 суток.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Водонаева объяснила, кого считает «рожающим быдлом»

Бывшая участница «Дома 2» после ее слов о маткапитале побывала на политических ток-шоу и удивилась, почему половину передачи показывали ее обнаженные фото (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU