2020-01-21T13:59:45+03:00
Общество

Володин назвал Водонаеву бесстыдницей

Спикер Госдумы предложил оштрафовать её на 100 млн по закону об оскорблении общества
Ася КУЗНЕЦОВА
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Алёна Водонаева заявила, что ради материнского капитала "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", станет рожать по несколько детейАлёна Водонаева заявила, что ради материнского капитала "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", станет рожать по несколько детейФото: Евгения ГУСЕВА
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал слова бывшей участницы проекта "Дом-2" Алёны Водонаевой о материнском капитале и предложил привлечь её к ответственности за оскорбление общества.

Скандальную тему на заседании палаты поднял депутат от фракции ЛДПР Василий Власов, выразив при этом своё возмущение вниманием российских медиа к Водонаевой на фоне её громких высказываний и добавил, что теле- и радиостанции "целыми днями только и делали", что приглашали её. Власов усомнился в том, что стоит "целыми днями её показывать", вместо того, "чтобы освещать темы, которые действительно волнуют граждан".

- Мимо хамства проходить нельзя: она оскорбила людей, наших граждан, причем ещё присвоив им определенный статус. Бесстыдница! В этом случае штраф - 100 миллионов. Пускай платит. В следующий раз говорить не будет. Быдло, - сказал на пленарном заседании Володин.

Спикер Госдумы также добавил, что Водонаева прибыль хамство Водонаевой только увеличит её прибыль от социальных, "как ни парадоксально".

- Мы с вами закон приняли, где должны наказывать тех, кто оскорбляет граждан нашей страны, а это оскорбление граждан нашей страны, - заключил Володин.

Напомним, что Алёна Водонаева опубликовала на своей странице в Instagram пост, где говорится о том, что предложенные Путиным меры по стимулированию роста рождаемости в России приведут к тому, что "отчаявшиеся от нищеты россияне", "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", станет рожать по несколько детей только ради государственных дотаций.

В марте 2019 года в силу вступил закон об административной ответственности за распространение информации, оскорбляющей общество, государство и государственные символы. Наказанием за первое его нарушение может стать штраф от 30 до 100 тысяч рублей, а за повторное - штраф от 100 до 200 тысяч или административный арест до 15 суток.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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