"Вся кожа с лица слезает": сын Никаса Сафронова получил ожоги

Сын Никаса Сафронова после жуткого инцидента в самолете улетел поправлять здоровье в Африку. 30-летний Лука Затравкин поначалу радовался отдыху и размещал многочисленные фото и видео из Занзибара, куда он улетел несколько недель назад. Но недавно с ним произошла новая беда.

Лука Затравкин получил серьезные ожоги. Да такие, что ему пришлось вызывать врача. Своей бедой обладатель 16 международных премий по музыке поделился в блоге.

Он разместил ролик который лаконично подписал: "Как тебе такое, Фредди Крюгер?". В кадре сын Никаса Сафронова показал обожженное лицо.

lukasafronovofficial Как тебе такое, Фредди Крюгер?

"Купил крем защитный от солнца. Нанес его. Пошел на пляж купаться. Оказалось, что он не водостойкий. И теперь у меня ожоги. Вызвал врача. Вся кожа с лица слезает. Потом еще говорят - морда треснула от обжорства. Нет, друзья, это все от солнца", - рассказал 242-килограммовый Лука.

Напомним, сын Никаса Сафронова никак не может оправиться от последствий неприятного инцидента. Луку Затравкина засосало в унитаз на борту самолета. Вместо того чтобы помочь несчастному, один из пассажиров лайнера стал снимать происходящее на камеру, а потом и вовсе разместил ролик в соцсетях. Злопыхатели начали травить наследника именитого художника из-за лишнего веса.

Из-за того случая и столь сильного общественного резонанса он тяжело заболел. "Иммунитет упал в связи с переживаниями и нервным стрессом. Лежал больше 20 дней, принимая антибиотики", - поведал Лука Затравкин. Сейчас, по его словам, он чувствует себя лучше, но еще не совсем здоров.

Стоит отметить, что музыкант с детстве страдает ожирением. Именитый отец не раз признавался, что беспокоится за здоровье наследника. В 18 лет вес Луки превышал 160 килограммов. Несколько лет назад пианист сидел на диете и начал регулярно заниматься спортом. Ему удалось похудеть до 76 килограммов. Однако со временем музыкант вновь стал набирать вес. "Сейчас вешу 242 килограмма и худеть не собираюсь! Хочу просто наслаждаться жизнью", - заверил Затравкин.