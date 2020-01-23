Екатерина Гамова - о новом правительстве: Все хорошие перемены к лучшему. Выигрывает страна - выигрывает и спорт

- Екатерина, вот новое правительство сформировали. И там два спортсмена. Во-первых, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, которого вы хорошо знаете. И министр спорта России Олег Матыцин. Как в связи с этим вам новый Кабмин?

- Ну, я из разряда тех людей, которые воспринимают все хорошие перемены к лучшему. Все. Посмотрим. Время покажет. Мы не можем сейчас как-то говорить, что хорошо это или плохо. Мы можем судить только по результатам работы этих людей. А на это нужно время.

Поэтому - нам остаётся только немного подождать, пожелать им удачи. Чтобы все вопросы, которые у нас есть, были решены. И спорт продолжал развиваться.

- В том числе - вопросы и по всем этим так называемым «допинговым скандалам»?

- Конечно.

- А чего не хватало нашим чиновникам от спорта в предыдущем правительстве? У вас было, по крайней мере, одно громкое заявление или два. Вас что не устраивало в организации спорта?

- Меня все устраивает. Ни одно мое заявление не было связано с тем, что меня что-то не устраивает в российском спорте. Было конкретно мое заявление по поводу присвоения заслуженных мастеров спорта футболистам за восьмое место. Но оно никак не кидает тень на весь спорт и вообще - на организацию спорта в России в целом.

- Это, скорее, вопрос к чиновникам?

- Это вопрос к тем людям, которые принимали такое решение.

- А если у нас сами чиновники станут чище, честнее, «более любимы» в народе, у нас тогда и спорт…

- Мы будем жить в идеальной стране.

- У нас и спорт от этого выиграет?

- У нас выиграет вся страна от этого.

- То есть - у вас тезис такой: выигрывает спорт - выигрывает страна?

- Нет, выигрывает страна - выигрывают все направления.

- В том числе и спорт.

- Конечно.

- Как ваш сынишка? Вы обещали сказать имя?

- Все отлично. Пока не скажу.

- Долго ждать?

- Как пойдет.

- Вы можете мне тогда первому эсэмэску прислать?

- Как пойдет.

- Потому что Любовь Борисовна (тетя Кати и ее первый тренер) все-таки считает, что я где-то относительно хотя бы родственник. Поэтому… «по блату».

- Любови Борисовне, видимо, видней.

- То есть - мне с ней тогда держать связь?

- Не знаю, попробуйте. Я думаю, вряд ли она вам что-то скажет больше, чем я скажу.

- Да нет, я не буду выпытывать специально... Спасибо. Удачи!

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