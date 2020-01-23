2020-01-23T16:50:54+03:00
Звезды

"У меня челюсть отпала и не возвращается обратно": Кристину Асмус предал близкий человек

Актриса выступила с заявлением
Ольга ЛИБГАРДТ
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Все это время Кристина даже не предполагал, что ее так жестоко предаютВсе это время Кристина даже не предполагал, что ее так жестоко предаютФото: Михаил ФРОЛОВ
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Черная полоса в жизни Кристины Асмус не спешит сменяться белой. Не успела актриса прийти в себя после стресса в результате травли из-за главной роли в фильме "Текст", как столкнулась с новой бедой.

Кристину Асмус предал близкий человек. Супруга Гарика Харламова настолько шокирована произошедшим, что решила рассказать об этом свои подписчикам.

"На протяжении нескольких лет я работала с девочкой. Она была моей помощницей. В основном на телефоне , но при этом мы много времени провели вместе - мероприятия, интервью, реклама, кинофестивали, премьеры, спектакли. Близко общались, она была вхожа в семью", - начала свое откровение актриса.

По ее словам, не так давно их общение прекратилось. Расстались двушки плохо. "Не буду о грязи, как мне не передались все дела, контакты и даже пароли. Но самое жуткое я узнала вчера. Причем случайно", - заинтриговала Асмус.

Кристина сообщила, что ей стали предъявлять претензии по поводу ее неподобающего поведения: "Я якобы динамлю организаторов кинопремии «Золотой орел». Три недели «не могу» ответить, смогу ли вручать награду на «русском «Оскаре», да и вообще подтвердить свое присутствие".

Оказалось, что все эти месяцы помощница продолжала общаться и вести рекламные и пиар дела от имени актрисы. "Продолжала быть моим администратором в глазах людей, с которыми раньше вела диалог, и почти ежедневно плела байки, что на это мероприятие я не могу пойти, потому что дата уже занята", - шокировала звезда поклонников.

Каждый раз придумывались новые отговорки, суть которых заключалась в якобы чрезмерной занятости Асмус. "Некоторым людям неделями говорила, что я такая ужасно занятая и ужасно творческая никак не дам ответ. Записывала людям голосовые, что мы с ней сейчас на съемках или только что разговаривали и я сожалею, что приходится от чего-то отказываться. Держала людей до последнего, обещала мои появления, посты и т. д.", - пишет артистка.

Все это время Кристина даже не предполагал, что ее так жестоко предают. "Я вообще была не в курсе. Даже сотен запросов по рекламе, которые приходили на меня. Мне когда эти скриншоты и голосовые прислали, у меня челюсть отпала и не возвращается обратно. Как так-то?!", - разводит звезда руками.

Но больше всего ей стыдно перед организаторами и заказчиками, которые на нее рассчитывали. "Я ладно, неприятно, конечно, и непонятно зачем это все. Но их водили за нос долгое время... Я очень надеюсь, что не были взяты никакие предоплаты на мое имя... В общем, фильм «Текст» воплотился в моей жизни", - резюмировала шокированная Кристина Асмус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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