"В ужасающем состоянии": Кристина Асмус попала в больницу

Этот год для Кристины Асмус был очень тяжелым в эмоциональном плане и очень плодотворным в профессиональном. Актриса сыграла главную роль в нашумевшем фильме "Текст", снялась в клипе с Егором Кридом на песню "Love is", успешно выступала в театре, пережила нападки хейтеров и сумела сохранить брак с Гариком Харламовым. Однако всю последнюю неделю артистка себя очень плохо чувствовала.

Кристина Асмус шокировала откровением. Звезда экрана угодила в больницу перед самым Новым годом.

"Ни это фото, ни несколько моих последних постов не очень имеют отношение к тому, что у меня сейчас на самом деле происходит. ‍ Я лежу в больнице. Уже неделю", - написала знаменитость в блоге.

asmuskristina Ни это фото, ни несколько моих последних постов не имеют отношение к тому, что у меня сейчас на самом деле происходит...

Как сообщила актриса, ее подкосила какая-то острая бактериальная инфекция. "Спектакли с высокой температурой, встречи из последних сил. Одна скорая, вторая. В итоге забрали. Круглосуточно под капельницами с не сбиваемой температурой и в ужасающем состоянии", - поделилась она шокирующими подробностями госпитализации.

Асмус предполагает, что ее организм просто не выдержал нагрузки: "Организм, видимо, понял, что отдыха от меня ждать не стоит и решил сам себе устроить отпуск".

Больше всего Кристине обидно, что она не успела купить подарки для своих близких. Поэтому она находится в подавленном состоянии. Звезда надеется, что все-таки Новый год она встретит дома. Хотя врачи ничего не обещают и будут смотреть по ее состоянию.

Ни для кого не секрет, что актерская профессия вынуждает быть готовым ко всему. Ради заветной роли артисты многим жертвуют, в том числе и здоровьем. Поклонники попытались подбодрить свою любимицу. Они желают ей скорейшего выздоровления и терпения.

Напомним, Кристина Асмус оказалась в центре скандала после того, как снялась в постельных сценах с Иваном Янковским. Кристина даже сообщала, что в интернете действует целая группа хейтеров, которые ей угрожают. Злопыхатели обвинили ее в излишней развращенности и принялись писать ее супругу Гарику Харламову, называя его "рогоносцем". Сам юморист полностью поддержал жену. Кристина в ответ поблагодарила мужа. Впрочем, звезда добавила, что хочет отказаться от участия в каких-либо еще откровенных сценах.

Меж тем, как рассказал режиссер фильма "Текст" Клим Шипенко, изначально он не рассматривал Кристину Асмус на главную роль. Она сама выразила желание участвовать в кастинге. "Кристина с самого начала знала, на что идет. Мы это обговорили, она согласилась", - поведал постановщик. Шипенко добавил, что актриса, согласившись сыграть в откровенной сцене, должна была понимать, что на нее набросятся с критикой. При этом он отметил, что негативная реакция публики вызвана российским менталитетом. "На Западе к подобным сценам нормальное отношение. В этом плане нам следует обратить внимание на Европу", - посоветовал режиссер. По его словам, Гарик Харламов не стал возражать против съемок, прекрасно понимая, насколько для избранницы важен этот проект.