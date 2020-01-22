Новый министр культуры живет со своими детьми в съемной квартире

Ольга Любимова не только новый министр культуры РФ, но и представитель российской элиты. Дочка ректора театрального института им.Щепкина - Бориса Любимова. Правнучка великого русского актера Василия Качалова и внучка блистательного переводчика и литературоведа Николая Любимова. Она с детства знакома с режиссером Никитой Михалковым (соседом по даче на Николиной горе). Дружна с Петром и Владимиром Толстыми (один — заместитель председателя Госдумы Федерального собрания РФ, другой - советник Путина по вопросам культуры). Любой из них мог бы поручиться за нее перед президентом.

Конечно, круг общения и окружение нередко определяет нашу карьеру и жизненный путь. Но несмотря на рафинированное окружение, друзья нового министра культуры говорят, что, во-первых, она из self-made woman (то есть женщина, которая сделала себя сама). И, во-вторых, как любой человек, начинавший карьеру с нуля, в жизни бывала в разных обстоятельствах. Не роскошествовала. По слухам, живет со своими двумя детьми в съемной квартире. И дачу в элитном поселке на Николиной горе ее семья ремонтировала коллективно и в течение многих лет. Про какие-то специфические увлечения Ольги Любимовой (допустим, рыбалкой) ее друзьям ничего не известно. И они уверяют, что главное ее хобби — это работа.

Ольга Любимова не только новый министр культуры РФ, но и представитель российской элитыФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Именно поэтому ее карьера сложилась так органично. Она, по образованию журналист, пришла на телевидение корреспондентом, потом поэтапно работала ведущей, редактором, сценаристом, продюсером. И наконец на 1-м канале сделала административную карьеру. По мнению ее окружения, Ольга Любимова хороша и как управленец, и как креативщик.

Она сделала несколько десятков фильмов о православии, что в современных реалиях весьма предусмотрительно.

- На самом деле религиозной документалистики было не так много. Гораздо больше она написала сценариев для исторических документальных фильмов, - рассказал нам член экспертного совета Минкульта, коллега Ольги Любимовой Александр Замыслов. - Это правда, что мы с Ольгой и нашей коллегой Еленой Писаревой снимали фильмы «Крест Патриарха» и «Путь Патриарха», записали последнее интервью Патриарха Алексия II перед самой его кончиной. Фильм сначала готовился к его 80-летию, до которого он так и не дожил. Но в этих фильмах мы говорили не столько о религии, сколько о жизни. Мы рассказывали о Патриархе как о человеке. Поэтому представлять Ольгу ретроградом-охранителем неправильно.

Новый министр культуры живет со своими детьми в съемной квартиреФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Она - очень талантливый человек, хорошо пишет и так же хорошо говорит. Она писала сценарии, когда работала на телевидении, поэтому ее приход в департамент кинематографии Минкульта был логичным. При этом она не из киношной тусовки, что тоже важно, чтобы спокойно, беспристрастно работать на этой должности.

Как человек, выросший в театральной семье, дипломированный театровед, она неплохо разбирается в театре. Ее отец Борис Любимов несколько лет был директором театрального музея им.Бахрушина. Я уверен, что и Ольга довольно хорошо знакома с музейным сообществом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/756199" frameborder="0"></iframe> Ольга Любимова: культурный министр.«Не знаем пока, какой она министр, но собаке её прадеда Есенин писал стихи», - так в соцсетях комментируют назначение Ольги Любимовой на должность главы Минкульта. Кто же эта женщина?

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