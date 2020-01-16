"Пока, неудачники!": Волочкова лишила злопыхателей главной радости

Анастасия Волочкова изящно отомстила хейтерам. Балерина две недели отдыхает в Таиланде. И за это время злопыхатели чего только про нее не писали. Обсуждалось все - от шпагатов до волос на голове. Но даже такому миролюбивому человеку, как Настя, это порядком надоело.

Анастасия Волочкова каждый день размещает фото и видео с острова Пхукет, где она наслаждается ласковым солнцем и теплым морем в компании возлюбленного. Чаще всего именно он делает эффектные снимки со звездой. Однако танцовщица прибегает к услугам и профессиональных фотографов.

Она решила поделиться красивым кадром с подписчиками, позируя в красном купальнике и соломенной шляпке. Но неожиданно ненавистники обрушились на Волочкову с гневной отповедью. Количество негативных комментариев росло, как снежный ком. И тогда Настя пошла на крайние меры. Артистка отключила комментарии, лишив злопыхателей главной радости.

А потом объяснила свое решение, разместив видео. "Дорогие мои. Отключаю комментарии и не читала их ранее! Не гонюсь за количеством лайков и подписчиков. Я дорожу тем, что люди меня любят! И дорожу тем, что я люблю и любима!", - подписала звезда ролик.

volochkova_art Возле наших апартаментов

Этим Анастасия не ограничилась. В кадре она предстала в салатовом купальнике с карликовым пуделем на руках. Собачка смирно себя вела и, кажется, внимательно слушала проникновенную речь знаменитости.

"Я отключила комментарии знаете, почему? Потому что вы должны жить своей жизнью! Понимаю, моя ярче и интереснее, чем ваша. Пока, неудачники!", - ехидно отметила Волочкова, сопровождая сказанное победными жестами и подпрыгиваниями.

volochkova_art Отключаю комментарии и не читала их ранее!

А потом сделала летний шпагат у бассейна в новом микро-купальнике. Не секрет, что мужчины восхищаются и открывают рты при виде такой красоты. "А один вообще едва не лишился чувств. Местные мне постоянно говорили: «Вы русская богиня!». Но самое главное, что любимый не ревновал! Он понимает, что рядом с ним - лучшая женщина, которой восхищаются миллионы! Я с собой на отдых взяла 20 купальников! Все, как я люблю! Я привыкла загорать в них, а не в пальто", - делилась сокровенным звезда.

volochkova_art И шпагат Волочковой летний

Она также поведала, что во время отдыха сделала сотни фотографий, передает Собеседник.Ru. А когда была на необитаемом острове с любимым, то решила сняться полностью обнаженной, чтобы показать хейтерам, в какой потрясающей форме находится. "Свою фигуру я сформировала в балетном зале. О тренировках не забывала и на отдыхе, со мной всегда балетный костюмчик для занятий. Каждый день по два часа тренировок!", - резюмировала балерина.