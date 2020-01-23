Геннадий Зюганов: Да, мы за Мишустина не голосовали. Но впрягаться надо

- Товарищ Генеральный секретарь! Если бы вы знали, какой будет новый состав Кабмина, вы бы премьера Мишустина тогда поддержали? ((Напомню - фракция КП РФ в Госдуме воздержалась от голосования по кандидатуре нового главы правительства.)

- Дело, Саш, не в этом... И я - нет, не жалею о том, что мы в тот день не голосовали.

- Геннадий Андреевич, и все же - как вам новый Кабмин?

- Любую команду подбирают под решение конкретных задач.

Президент почувствовал, что ситуация аховая. Поэтому и свое Послание построил совсем иначе. Стал говорить, что надо помогать рожать, платить за это. Давно можно было. Деньги есть.

Второе. Путин понял, что если и дальше будут такие темпы, то они (прежнее правительство. - А.Г.) провалят его Послание…

И на этот год темпы взяты были сперва тоже никудышные. Поэтому решил усилить команду. Но, чтобы эта команда выполнила, надо будет осмыслить, почему - раньше проваливали?

- Проваливали, да? А почему?

- Потому что нужна новая денежно-финансовая политика. Говорили: ни на что денег нет. А вчера вдруг слышу, под обещания президента надо 4 триллиона, и их найдут.

Второй вопрос - налоги. У нас в цене товара 64% налогов и 10% - зарплаты. При такой формуле невозможно ни производить, ни покупать. Придется решать.

Хватит им (новому правительству. - А.Г.) сил или нет? Не знаю. Но Белоусов, в принципе, понимает это. Пытался и раньше - идти по пути подъема экономики… Посмотрим, справится ли тут.

Одно дело - собирать налоги, другое дело - производить и строить. Почему не развивают станкостроение, электронику? Мы в электронику вкладываем в десять раз меньше, чем Малайзия!

Что касается бюджетной политики, она вообще идиотская.

- В каком смысле-то?

- Потому что региональные бюджеты все закредитованы. 2,5 триллиона - долги. Надо тут менять... И информационная политика - она мне иногда напоминает шизофрению. Целый год обсуждают Трампа и Украину, и - ни одной своей проблемы, начиная от бедности, вымирания, плохого образования и так далее.

Так что сейчас вопрос - хватит ли воли политической и у Мишустина, и у Белоусова понять происходящее и взять новый курс.

- А как вам - такое стремительное обновление - я о кадрах - Кабмина?

- Посмотрим, что будет дальше. Средний возраст замов председателя - 49 лет, а министров - 45. Вроде дееспособные. Но для этого еще нужны голова, воля и ресурсы.

- Будем оптимистами, надеяться на лучшее?

- Чтобы решать проблемы, в свое время Ленин назначил Дзержинского.

- Ну, только не это!

- И не только бандитов уняли, но и четыре миллиона беспризорников посадили не в тюрьму, а за парты. Чтобы побеждать, Сталин...

- Нет!

-... Саш, ты можешь помолчать?! Так вот - Сталин бросил Жукова на главные - прорывные операции Великой Отечественной. А Брежнев - Косыгина, который за 15 лет удвоил экономику СССР. А Ельцин посадил жулье во главе с чубайсами, гайдарами.

Путину сейчас, вроде, реалистично оценил происходящее, посмотрим, для меня главное - результат.

- Ну, так - как мы будем работать с новым Кабмином-то?

- Да, конечно - и с этим правительством мы, конечно, будем работать. Уж очень хочется быстрее вытащить страну из нищеты.

Впрягаться надо всем.

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