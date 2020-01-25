«Леди в чёрном»: Новый министр культуры Ольга Любимова обратилась к кинематографистам

Кинопремию «Золотой орёл» открыла министр культуры Ольга Любимова, дочь ректора театрального института им.Щепкина - Бориса Любимова, правнучка знаменитого русского актера Василия Качалова.

Ольга Любимова с детства знакома с Никитой Сергеевичем Михалковым, мэтр кино ее сосед по даче на Николиной горе.

Министр культуры призналась, что два года назад уже была на «Золотом орле» и «очень нервничала», поскольку как раз в то время только начала курировать сферу кино в министерстве.

- Меня тогда только назначили директором департамента «Кинематографии» Министерства культуры. И я думала, как выйти на работу и как справиться. Мне кажется, у нас с вами все получилось за эти два года. Я вам безумно за это благодарна, дорогая отрасль, дорогая индустрия. Сегодня уже в новом качестве зачитаю вам послание президента России Владимира Путина, - обратилась к киноакадемикам Ольга Любимова.

- Большие надежды на неё. Министры разные нужны, министры разные важны, - отметила на звёздной дорожке жена Никиты Михалкова Татьяна. - Она необычно начала, но уже зарекомендовала себя профессионалом. Такие молодые и энергичные люди очень нужны новому времени, новому правительству.

Конечно же, светские львицы с любопытством разглядывали наряд нового Министра культуры.

Как-никак первый выход в свет.

- Леди в чёрном. Впрочем, чёрный цвет был дресс-кодом премии, поэтому, возможно, Любимова специально выбрала для церемонии наряд такого цвета, - говорит стилист и ведущая телеканала «Пятница» Алина Ян. - Минимум макияжа, аккуратные неброские аксессуары. Никаких начёсов и кудрей - обычная элегантная стрижка, не требующая ежедневной укладки.

Видно, что перед нами человек, не живущий формальностями и не зацикленный на моде. На улице похолодало, значит, на ногах тёплые чулки.

Никаких официальных костюмов, платьев - футляров. Ольга выбрала для церемонии миди с бантом на поясе. С одной стороны по-девичьи кокетливо, но за счёт чёрного цвета и плотной ткани платье выглядит достойно и элегантно. Как эффектный штрих - маникюр в ныне трендовом нюдовом оттенке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/756742" frameborder="0"></iframe> В самом начале церемонии слово взяла новый министр культуры Ольга Любимова.Мария РЕМИЗОВА

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