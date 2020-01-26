2020-01-26T15:31:15+03:00
Туризм

Коронавирус в Малайзии: что надо знать туристам

Четыре человека подхватили китайский коронавирус в Малайзии
Юлия СМИРНОВА
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Малайзия – совсем не массовое направление для наших отпускниковМалайзия – совсем не массовое направление для наших отпускниковФото: REUTERS
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Эпидемия коронавируса затронула многие популярные у туристов страны Юго-Восточной Азии. Четыре случая уже официально подтверждены в Малайзии, все заболевшие – граждане Китая.

Впрочем, российских путешественников малайские случаи вряд ли коснутся. Во-первых, Малайзия – совсем не массовое направление для наших отпускников. За прошлый год туда слетали чуть больше 70 тысяч наших соотечественников. Для сравнения: Китай принял 2 миллиона российских туристов, Таиланд больше миллиона, Вьетнам 600 тысяч.

Прямых рейсов между Россией и Малайзией нет вообще. А те, кто летит с пересадками, отправляются чаще всего в столицу страны Куала-Лумпур, на курортный отстров Лангкави или экзотический Борнео.

А все три случая коронавируса выявлены в городе Джохор-Бару на границе с Сингапуром. Скорее всего, именно из Сингапура заразу и привезли – малайские врачи говорят, что заболевшие контактировали с жителем соседнего государства. Джохор-Бару большой город, второй после Куала-Лумпура, но это в первую очередь промышленный и торговый центр. Пляжей там нет, к главным историческим или природным достопримечательностям Малайзии Джохор-Бару тоже не относится.

На данный момент нет никаких рекомендаций Ростуризма и Роспотребнадзора в связи с коронавирусом для тех, кто летит в Малайзию. Если кто-то из путешественников все же опасается ехатть туда из-за эпидемии, то деньги за туры и авиабилеты сможет вернуть на общих основаниях.

В случае с билетами на самолет все зависит от тарифа, по которому они куплены. В случае с путевкой – в первую очередь от даты вылета, так как учитываются те расходы, которые фактически понесла туркомпания. Если лететь через пару дней, понятно, что все деньги уже ушли. А если через два месяца, - большую часть можно вернуть. Или просто подождать развития событий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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