2020-01-26T17:20:40+03:00
Звезды

Дмитрий Шепелев угодил в скандал с чужой женой

Разгневанный бизнесмен требует миллион с шоу, которое ведет возлюбленный Жанны Фриске
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Дмитрий ШепелевДмитрий ШепелевФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Неприятный сюрприз получил Дмитрий Шепелев на свое 37-летие, которое он отметил 25 января. Муж певицы Милены Дейнеги обратился в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации. Бизнесмен Евгений Самусенко потребовал с программы "На самом деле", которую ведет возлюбленный Жанны Фриске, выплатить ему миллион рублей.

Бизнесмен Евгений Самусенко заявил, что его с женой Милены Дейнеги пригласили принять участие в передаче Дмитрия Шепелева "На самом деле". "Изобразить историю, как будто у Милены пропало подаренное мной свадебное колье с бирманскими сапфирами на 68 каратов и бриллиантами на 22 карата стоимостью несколько сотен тысяч долларов", - разоткровенничался мужчина.

По его словам, во время эфира должна была обсуждаться причастность к исчезновению украшения молодого любовника Милены. "Гонорар за это платили небольшой. Если в других случаях суммы у них доходили до миллиона, нам с Миленой дали всего по 50 тысяч рублей на нос. Но я понимал, что жене, как певице, нужен пиар", - цитирует Самусенко "Экспресс газета".

Мужчина сообщил, что даже подписал договор с программой. Но во время съемок что-то пошло не так.

"Полиграфолог неожиданно спросил меня: «Действия, связанные с пропажей колье, - это ваших рук дело?». Мой ответ «нет» был абсолютно искренним. Я знал, что колье на самом деле никуда не пропадало... Каково же было мое изумление, когда Роман Устюжанин объявил, что по показаниям полиграфа мои слова - ложь", - негодует Евгений.

Именно на этом скандальном моменте передача и закончилась. Бизнесмен сетует, что ему даже не дали ничего объяснить. "И получилось, что меня фактически выставили вором", - сокрушается мужчина.

Он попытался договориться с редактором шоу, чтобы этот кадр с полиграфом не вышел в эфир. Но в итоге программу телезрители увидели в том виде, в каком она была снята.

"Я был вынужден обратиться в Останкинский суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации. Потребовал выплатить мне за нанесенный вред миллион рублей", - сообщил Самусенко.

Однако судья отказалась удовлетворить требования истца. Впрочем, бизнесмен не унывает. Он подал апелляцию. "Буду добиваться повторного рассмотрения дела другим судьей", - пообещал Евгений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Украинский дипломат сообщил о недовольстве Зеленским в Париже
В Китае не хватает костюмов биозащиты из-за нового коронавируса
Специалисты вывели формулу «идеального кофе»
Медики назвали продукты для наращивания мышц и сжигания жира
Израильтянка Иссахар попросила Путина о помиловании
С криком «Майк Тайсон!»: Украинский боксер укусил соперника во время боя
Папа Римский выразил солидарность со всеми заразившимися новым коронавирусом
Песков заявил, что между Путиным и Зеленским установлен эффективный рабочий контакт
Греф рассказал, в какой валюте он хранит сбережения
«Других вариантов нет»: Песков рассказал, что нужно для развития страны
Инкубационный период нового коронавируса может достигать 14 дней, рассказали медики
Первая партия норвежской нефти поступила на НПЗ «Нафтан» в Белоруссии
В Совфеде считают, что украинские политики «подыгрывают друг другу», говоря о «возвращении» Крыма и Донбасса
Казахстан приостанавливает действие 72-часового безвизового режима для пассажиров из Китая
Китайские власти заявили, что распространение коронавируса ускорилось
В СК прекратили уголовное дело в отношении экс-главы "Роснано" Леонида Меламеда
В Аризоне мужчина ездил по выделенной полосе, используя в качестве пассажира скилет
В России предложили запретить свободную продажу полицейской формы
Первый снимок нового коронавируса под микроскопом опубликовали китайские ученые
В Сети появилось видео пациента с судорогами от коронавируса
В Афганистане 20 человек ранены в результате взрыва гранаты на свадьбе
Власти США готовят «единственный рейс» из города Ухань: эвакуируют сотрудников своего консульства и рядовых американцев
Блогеры сравнили цены на продукты в Киеве и в Донецке
Трамп интересовался у соратников, сколько Украина сможет противостоять России без помощи США