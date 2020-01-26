Дмитрий Шепелев угодил в скандал с чужой женой

Неприятный сюрприз получил Дмитрий Шепелев на свое 37-летие, которое он отметил 25 января. Муж певицы Милены Дейнеги обратился в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации. Бизнесмен Евгений Самусенко потребовал с программы "На самом деле", которую ведет возлюбленный Жанны Фриске, выплатить ему миллион рублей.

Бизнесмен Евгений Самусенко заявил, что его с женой Милены Дейнеги пригласили принять участие в передаче Дмитрия Шепелева "На самом деле". "Изобразить историю, как будто у Милены пропало подаренное мной свадебное колье с бирманскими сапфирами на 68 каратов и бриллиантами на 22 карата стоимостью несколько сотен тысяч долларов", - разоткровенничался мужчина.

По его словам, во время эфира должна была обсуждаться причастность к исчезновению украшения молодого любовника Милены. "Гонорар за это платили небольшой. Если в других случаях суммы у них доходили до миллиона, нам с Миленой дали всего по 50 тысяч рублей на нос. Но я понимал, что жене, как певице, нужен пиар", - цитирует Самусенко "Экспресс газета".

Мужчина сообщил, что даже подписал договор с программой. Но во время съемок что-то пошло не так.

"Полиграфолог неожиданно спросил меня: «Действия, связанные с пропажей колье, - это ваших рук дело?». Мой ответ «нет» был абсолютно искренним. Я знал, что колье на самом деле никуда не пропадало... Каково же было мое изумление, когда Роман Устюжанин объявил, что по показаниям полиграфа мои слова - ложь", - негодует Евгений.

Именно на этом скандальном моменте передача и закончилась. Бизнесмен сетует, что ему даже не дали ничего объяснить. "И получилось, что меня фактически выставили вором", - сокрушается мужчина.

Он попытался договориться с редактором шоу, чтобы этот кадр с полиграфом не вышел в эфир. Но в итоге программу телезрители увидели в том виде, в каком она была снята.

"Я был вынужден обратиться в Останкинский суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации. Потребовал выплатить мне за нанесенный вред миллион рублей", - сообщил Самусенко.

Однако судья отказалась удовлетворить требования истца. Впрочем, бизнесмен не унывает. Он подал апелляцию. "Буду добиваться повторного рассмотрения дела другим судьей", - пообещал Евгений.