Биография Всеволода Чаплина: кто он такой и чем запомнится

26 января 2020 года умер протоиерей Всеволод Чаплин. Настоятель московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот скончался после того, как отслужил службу. Ему был всего 51 год. Вспоминаем биографию Всеволода Чаплина.

Он родился 31 марта 1968 года в 1968. Его отец - профессор-радиофизик Анатолий Чаплин. Сам Чаплин вспоминал, что его семья была безрелигиозной, отец был агностиком, а к вере Всеволод пришел сам еще в школьном возрасте.

Уже после школы в 1985 году Всеволод Чаплин пришел в Издательский отдел Московского патриархата и поступил в Московскую духовную семинарию.

С 2009 по 2015 года был председателем Синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества Московского Патриархата.

Всеволод Чаплин часто появлялся в эфире радио и телевидения. На Радио "Комсомольская правда" он вел программы "Время доверия" и "220 Вольт": в них священник не только отвечал на вопросы слушателей, обсуждал с ними религиозные темы, но и затрагивал остросоциальные проблемы.

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