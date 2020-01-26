2020-01-26T19:28:50+03:00
Общество

Всеволод Чаплин умер прямо у дверей храма, где был настоятелем

Протоиерею был всего 51 год
Игорь ЯКУНИН
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Всеволод Чаплин умер прямо у храма Феодора Студита, где в течение четырех лет был настоятелемВсеволод Чаплин умер прямо у храма Феодора Студита, где в течение четырех лет был настоятелемФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Почти шесть лет протоиерей Всеволод Чаплин возглавлял Синодальный отдел по взаимодействию Церкви и общества Московского патриархата. То есть был человеком, который хорошим русским языком достаточно терпеливо отвечал на непростые вопросы, которые возникают у общества в отношениях с церковью и у человека, когда он разными путями все-таки приходит к богу. Ну, или к тому, что выше и мудрее нас.

Он приходил на Радио «Комсомольская правда». И в программе «Время доверия» беседовал с очень занятыми людьми о самых важных вещах. И большие, угнетенные заботами люди становились собеседниками с какими то теплыми, глубокими, человеческими интонациями.

Он приходил на Радио «Комсомольская правда» Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Он приходил на Радио «Комсомольская правда»Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Его отец был профессором-агностиком. А предком по линии матери — великий мечтатель о космосе Циолковский. Как мальчик из семьи, где к религии относились, мягко говоря, прохладно, учившийся в Гольяново в обычной московской школе №836, пришел к вере? Сам Чаплин говорил, что случилось это просветление в 13 лет.

Немало лет его называли голосом церкви в нашей стране — когда его просили прокомментировать то или иное решение, связанное с «делами религиозными». Фото: Антон-Новодережкин\ТАСС

Немало лет его называли голосом церкви в нашей стране — когда его просили прокомментировать то или иное решение, связанное с «делами религиозными». Фото: Антон-Новодережкин\ТАСС

И что технические предметы вроде физики, химии и математики его душу не трогали и плохие оценки за них его не волновали. Сразу после школы он пошел в Издательский отдел Московского патриархата (на дворе стоял первый перестроечный год — 1985-й). Тогда же поступил в Московскую духовную семинарию. За 19 лет прошел большой путь в отделе внешний церковных связей. Стал кандидатом богословия. Тема его диссертации звучала так: «Проблема соотношения естественной и богооткровенной новозаветной этики в современной зарубежной инославной и нехристианской мысли».

Почти шесть лет протоиерей Всеволод Чаплин возглавлял Синодальный отдел по взаимодействию Церкви и общества Московского патриархата Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Почти шесть лет протоиерей Всеволод Чаплин возглавлял Синодальный отдел по взаимодействию Церкви и общества Московского патриархатаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

21 год назад был возведен в сан протоиерея.

Работал над «концептуальным документом, излагающим позицию Русской Православной Церкви в сфере межрелигиозных отношений». Был к в комиссии по подготовке Поместного Собора Русской православной церкви в 2009-м.

Во Всемирном русском народном соборе был заместителем главы.

Протоиерею был всего 51 год Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Протоиерею был всего 51 годФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Немало лет его называли голосом церкви в нашей стране — когда его просили прокомментировать то или иное решение, связанное с «делами религиозными», он отвечал, иногда парадоксально, но всегда интересно и доходчиво.

Всеволод Чаплин умер прямо у храма Феодора Студита, где в течение четырех лет был настоятелем. Ему шел 52-й год.

Умер Всеволод Чаплин.Всеволод Чаплин умер прямо у храма Храм Феодора Студита, где он был настоятелем. Ему шел 52-й год.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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