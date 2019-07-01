«На перевале Дятлова погибли не девять человек, а больше!»

Наш корреспондент побывала на съемках очередной программы, посвященной загадочной гибели туристов на Северном Урале. Напомним, зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов, ушедших в поход под руководством Игоря Дятлова.

Игорь Дятлов.

Через месяц спасатели обнаружили их разрезанную палатку. А в радиусе полутора километров от нее - пять замерзших тел. Трупы остальных нашли только в мае. Почти все туристы были разутые и полураздетые. У некоторых смертельные травмы. До сих пор не разгадано, почему ребята убежали на лютый мороз и на свою погибель.

Такой обнаружили палатку дятловцев участники поисков. Фото: Фонд памяти группы Дятлова

О погибшей группе снято немало телевизионных программ. Но, пожалуй, впервые в эфире программы «На самом деле» нам удалось очень подробно поговорить о жутких травмах на телах туристов, внятное объяснение которым пока никто найти не может.

Так выглядит перевал сегодня. Фото сделано во время экспедиции «Комсомольской правды» и программы «Андрей Малахов. Прямой эфир».Фото: Евгений САЗОНОВ

Известный врач, судебно- медицинский эксперт Эдуард Туманов, изучив уголовное дело, акты судебно-медицинского исследования и побывав на месте трагедии, предложил свою версию событий на роковом перевале.

Поиски погибших туристов продолжались три месяца. Фото: Фонд памяти группы Дятлова

Прямо в студии он провел экспертный анализ по травмам каждого туриста. Посмотрев программу, вы узнаете, каким образом Юрий Кривонищенко мог получить страшный ожог ступни, какие странности были в повреждениях на теле Игоря Дятлова, чем могли ударить по голове Николая Тибо-Бриньоля, Рустема Слободина. Могли ли туристы подраться с кем-либо?

Травмы ребер Семена Золотарева и Людмилы Дубининой - еще одна загадка в деле группы Дятлова. В 1959 году судмедэксперт Борис Возрожденный, проводивший вскрытие, в беседе со следователем предположил, что такие переломы могли образоваться из-за наезда автомобиля. Но какой автомобиль в тех местах? Это нереально. Однако у той же Люды насчитывается 18 переломов ребер! У врача Эдуарда Туманова есть свое объяснение этим травмам.

Людмила Дубинина прощается с покидающим группу из-за болезни Юрием Юдиным. Фото: Фонд памяти группы Дятлова

Кто-то может сказать: зачем зрителю знать столь жуткие подробности? На самом деле важно показать широкой аудитории Первого канала всю трагичность произошедшего на перевале Дятлова, дабы раз и навсегда отсечь нелепые домыслы о том, что туристы просто замерзли, убежав то ли от лавины, то ли от диких животных. Свидетельнице трагедии Зое Никитичне Савиной в 1959 году было 18 лет. Она работала санитаркой в морге Ивделя, куда привезли с перевала погибших туристов. В студии программы «На самом деле» Зоя Никитична уверяет, что трупов с перевала привезли больше девяти. Насколько можно доверять ее показаниям, пусть зрители решают сами. Журналист Александр Митрофанов предложил свою версию произошедшего на перевале. По его мнению, туристов погубили олени, которые паслись в тех местах и испугались пролетавшей мимо ракеты.

Палатка, из которой побежали навстречу смерти туристы из группы Дятлова (на экране студии), стала уже почти символом тайны и трагедии. Фото: Первый канал

Звучит нелепо, но как эту версию восприняли эксперты программы?

Если у вас есть не выдуманные, а достоверные ответы на эти вопросы, пишите: vars@kp.ru и konata@kp.ru.

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