Прилепин о критиках нового министра культуры: «Сами давно не мыли рот и нюхали все подряд»

Писатель Захар Прилепин прокомментировал «Комсомольской правде» травлю нового министра культуры России Ольги Любимовой.

- Третий день наблюдаем, как наша светлолицая, высококультурная и предельно-рафинированная публика занимается археологией в ЖЖ и с наслаждением мусолит футболки, скоро, наверное, и носки в ход пойдут. То, что они сами давно не мыли ртов с мылом и нюхали в этой жизни все подряд, никого не смущает - фарисейство стало главной формой существования наших элоев, которые иногда очень напоминают персонажа Достоевского - лакея Видоплясова. Он, если помните, настолько не любил грубостей и ценил все изящное, что мечтал поменять фамилию на Эссбукетов. Это из него потом Федор Михайлович выписал Смердякова.

Прилепин считает, что критикам министра «фиолетово на балет и оперу».

- Меня поражает, насколько люди, готовые затравить нового министра культуры, не говорят собственно о культуре! Скажем про памятники истории и культуры, которые сотнями в богатых краях идут под бульдозер, а в бедных - гниют и рассыпаются. Есть такой проект, «Добровольцы культуры» в Народном фронте, где мы занимаемся как раз этой сферой, градозащитными инициативами, работаем с волонтерами по сохранению объектов культурного наследия. Мы живём в ситуации, уж простите мне патетику, культурного геноцида и новейшего варварства. Вот о чем надо спрашивать с министра культуры (предварительно оценив и собственные если не заслуги, так хоть помыслы благие), а не за принт на майке...

Министр культуры Ольга Любимова.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Впрочем, наша либеральная интеллигенция явно эволюционирует, что не может не радовать - если Екатерину Фурцеву (министр, при котором советская культура достигла небывалых высот) они прокляли постфактум, то Ольгу Любимову - заранее, - заключил Прилепин.

Ольга Любимова была назначена министром культуры 22 января. Через несколько часов после этого в сети появились ее архивные фотографии, где она позирует в футболке с нецензурным высказыванием, и скриншоты с матерными записями десятилетней давности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/756199" frameborder="0"></iframe> Ольга Любимова: культурный министр.«Не знаем пока, какой она министр, но собаке её прадеда Есенин писал стихи», - так в соцсетях комментируют назначение Ольги Любимовой на должность главы Минкульта. Кто же эта женщина?

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