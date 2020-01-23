Вы читали Любимову, чтоб поржать. Я вам процитирую ее другую

Про самого знаменитого теперь после Луначарского и Фурцевой министра культуры Ольгу Любимову я вам скажу вот что.

Не имеет вообще никакого значения, что она там писала в нашей старой доброй свободной жэжэшке нулевых годов - когда мы еще понятия не имели про нынешнее дикое ханжество и цензуру, - и какие у нее майки, фотки, прадеды, взгляды и вкусы.

Это все очень мило и смешно, но буквально завтра уже забудется.

Больше того.

Не имеет вообще никакого значения, какие именно фильмы, спектакли и выставки она будет поддерживать.

Несомненно, приятно, когда министерство культуры дает деньги на тех режиссеров или художников, которые тебе нравятся, а на тех, которые фу и долой, не дает.

Но искусство - это материя разнообразная, изменчивая.

Сегодня открыли плохую выставку? Завтра можно открыть хорошую, никто не умер.

Финансировали убыточное, воровское или просто дурное кино? Это печально. Но завтра можно отправить в производство что-то другое, получше.

Это все - та игра, которая не имеет ни начала, ни конца, и в которой всегда есть шанс что-то исправить.

Ну а настоящее значение имеет совсем другая история.

И вот именно в связи с ней я возлагаю на министра Любимову некоторые надежды.

Отчаянные надежды на то, что кадровые изменения на этот раз - правильные.

А отчаяние мое связано с тем, что есть на свете то дело, в котором если проиграл, то уже ничего не исправишь, как со смертью человека.

Это защита культурного наследия.

Нужно защищать наши усадьбы от разрушения, отмены охранных зон и застройки бетонными сараями.

Нужно защищать наши храмы и монастыри - те, которые не под силу церкви, но где остались подлинные формы, стены, фрески, - от уничтожения уже не большевиками, а временем, природой и вандалами.

Нужно защищать великие русские пейзажи от беспощадного и ненасытного строительного бизнеса.

Нужно защищать наши старые особняки, провинциальные музеи и чудом сохранившиеся прежние кварталы - от текущих крыш, разбора на кирпичи, сайдинга и полного забвения.

Нужно защищать память и прошлое.

Потому что это не фильм, не спектакль, не выставка. Здесь нельзя просто сделать другое, да и забыть про все то, что почему-то не получилось.

Если не спасли - все, привет.

Все цитировали из жэжэшки Любимовой какие-то глубоко несущественные записи, так, чтоб поржать.

Но я процитирую вам совсем другое.

Вот что она писала когда-то, увидев новость о том, что очередной распилочный гламурный фонд ставит памятник в Иерусалиме:

"А теперь, телезрительница Ольга Любимова из Москвы интересуется: ну на фига козе баян?

Ну зачем фонду Николы Чудотворца ставить памятники в Старом городе?

У нас что - уже реставрация Соловков завершена, или в монастырях Ивановской области в помощи не нуждаются?"

Еще как нуждаются.

Именно в Ивановской области у нас, например, погибает чудесный русский город Юрьевец на Волге.

Юрьевец, который ничем не хуже Плеса, где протопоп Аввакум и Тарковский, и дивные виды, и храмы семнадцатого века, и особняки, и узкие улочки, и все это в таком виде, словно бы по нему прошли одновременно Мамай, Батый и Чингисхан, и еще сэр Артур Харрис сверху пролетел для надежности.

И это, конечно, только один маленький город в океане больших проблем.

А теперь читатель старых блогов Дмитрий Ольшанский из Москвы интересуется: может, можно как-то вмешаться в эту ситуацию? Здесь, там, везде.

Надеемся на вас, госпожа министр.

Больше и не на кого, если честно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/756199" frameborder="0"></iframe> Ольга Любимова: культурный министр.«Не знаем пока, какой она министр, но собаке её прадеда Есенин писал стихи», - так в соцсетях комментируют назначение Ольги Любимовой на должность главы Минкульта. Кто же эта женщина?

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