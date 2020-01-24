2020-01-24T19:50:58+03:00
Звезды

Александ Цекало запрещает своим детям говорить про Викторию Галушку

Продюсер общается с бывшей женой только через адвокатов
Ольга ЛИБГАРДТ
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Александр Цекало.Александр Цекало.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Александр Цекало в 2019 году подтвердил свой развод с третьей женой Викторией Галушкой. Расставание бывших супругов было болезненным. Так, продюсер по сей день общается с женщиной только через своих адвокатов. Зато к нему в Америке, где он поселился с четвертой избранницей Дариной Эрвин, часто ездят дети. Правда, в общении с отпрысками у Цекало есть одно неписанное правило.

Александр Цекало запрещает дочери Александре и сыну Михаилу говорить при нем о Виктории Галушке, когда наследники прилетают к нему погостить. "Александра и Михаил редко, но приезжают к ним в гости в Лос-Анджелес. Правда, дома Цекало запрещает говорить о маме. У него остался осадок после расставания", - цитирует "СтарХит" инсайдера.

Экс-супруга Александра Цекало Виктория Галушка Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Экс-супруга Александра Цекало Виктория ГалушкаФото: Анатолий ЖДАНОВ

Меж тем четвертая супруга продюсера Дарина Эрвин быстро нашла общий язык с его детьми. После развода с Викторией Галушкой продюсер полностью обеспечивает семью. Конечно же, Дарина об этом знает. Но ее это ничуть не тревожит - она самостоятельная девушка, зарабатывает на жизнь продажей картин. Александр гордится независимостью молодой жены.

Также ему нравится, что она активно следит за его здоровьем. Недавно Эрвин поставила мужа на доску. Они занимаются серфингом.

Кстати, после свадьбы Цекало заметно похорошел. Как рассказывали близкие пары, ему удалось сбросить около десяти килограммов.

Дарина Цекало увлекается рисованием. Фото: facebook.com

Дарина Цекало увлекается рисованием. Фото: facebook.com

Напомним, о романе Александра Цекало и Дарины Эрвин стало известно год назад. А позже и вовсе появилась информация, что продюсер женился на молодой художнице, которая младше его на 30 лет. С четвертой супругой Цекало счастлив. Они много путешествую. Молодая жена выкладывает не только свои снимки, но и совместные пикантные фото с Александром, демонстрируя полную идиллию.

Ряди любимой 58-летнему продюсеру пришлось обратиться к адвокатам и заплатить внушительную сумму Виктории Галушке. Он отправил ее енять фамилию на девичью. Александр не скупился, так как ему было важно, чтобы только новая возлюбленная Дарина Эрвин была по документам официально Цекало.

Александр Цекало — чем не Брэд Питт?.Согласитесь, Александр Цекало не вписывается в стандартные представления о мужской красоте. Но почему же он всегда пользовался бешеным успехом у женщин? Своё 58-летие шоумэн встретил в новом браке — с 27-летней экзотической красавицей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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