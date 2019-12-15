Бывшая жена Александра Цекало отправилась в загс

Бывшая жена Александра Цекало, похоже, недолго горевала после развода с продюсером. Виктория Галушка обрела свое женское счастье. На днях она похвасталась снимком у загса с таинственным мужчиной.

С момента расставания Александра Цекало и Виктории Галушки прошло больше года. И если продюсер быстро сыграл свадьбу с новой возлюбленной Дариной Эрвин, то Виктория Галушка долго не афишировала перемены в личной жизни.

Эффектная блондинка не дает интервью и редко появляется на светских мероприятиях. Однако в личном микроблоге ее сестры Веры Брежневой появился снимок, который вызывал настоящий переполох у поклонников. Дело в том, что на фото изображена Виктория в обнимку с неким мужчиной, чье лицо прикрыто смайликом. Видимо, он очень известная личность, раз потребовалась такая конспирация.

Фотография сделана на фоне загса. Взволнованные фолловеры буквально засыпали вопросами сестер. Но ни Вера, ни Виктория никак не реагируют, храня молчание. Меж тем подписчики вторые сутки обсуждаю, что же происходит в звездном семействе. Обыватели тут же предположили, что Галушка вновь обрела личное счастье и теперь готовится выйти замуж. Или уже вышла, как предположили особо прозорливые. По их мнению, снимок и вовсе сделан "после росписи", а "свадьбы не было, просто посидели в ресторане в узком семейном кругу".

Кстати, Виктория Галушка не афишировала и свою свадьбу с Александром Цекало. На торжестве в 2008 году присутствовали лишь близкие друзья и родственники. Женщина тогда находилась на пятом месяце беременности. У пары родились двое детей - дочь Александра появилась на свет в 2008 году, а сын Михаил - в 2012-м. В 2018 году супруги расстались. А в январе 2019 года продюсер подтвердил свой развод с третьей женой.

Тогда же Александра заметили в обществе роскошной брюнетки модельной внешности. Позже стало известно о романе Цекало и Дарины Эрвин. А буквально через несколько недель продюсер женился на молодой художнице, которая младше его на 30 лет. С четвертой супругой Цекало счастлив. Они много путешествую. Молодая жена выкладывает не только свои снимки, но и совместные пикантные фото с Александром, демонстрируя полную идиллию.