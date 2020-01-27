2020-01-27T15:52:29+03:00
В мире

На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей

Именно летучие мыши и змеи могут быть переносчиками смертельной инфекции
Мария БЕРК
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Специалисты китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний установили, что источником нового штамма коронавируса являются дикие животные.Специалисты китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний установили, что источником нового штамма коронавируса являются дикие животные.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Специалисты китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний установили, что источником нового штамма коронавируса являются дикие животные. И, скорее всего, основные переносчики — змеи и летучие мыши.

Вспышка вирусной пневмонии началась в городе Ухань. И «точкой отсчета» можно назвать местный рынок морепродуктов Хуанань. Там можно было купить все, что душе угодно — от кузнечиков и крокодилов до волчат и дикобразов. Но эпицентром коронавируса стала его западная часть - «мокрый рынок».

Китайский «мокрый рынок» - место, где продают рыбу, морских гадов, экзотических животных, змей и насекомых. Мокрым такие рынки называют потому, что работники постоянно поливают пол водой, чтобы смыть с прилавков кровь, грязь и остатки разделанных туш.

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«Мокрый рынок» - это царствие антисанитарии. За качеством продукции здесь особо не следят, как и за состоянием рабочего места продавца. Но не в этом одном дело. В Китае с давних пор принято есть мясо экзотических животных, подвергая его минимальной термической обработке. А подчас и вовсе — сырое. Это считается полезным для здоровья и способствует благополучию.

Вспышка вирусной пневмонии началась в городе Ухань. И «точкой отсчета» можно назвать местный рынок морепродуктов Хуанань. Там можно было купить все, что душе угодно — от кузнечиков и крокодилов до волчат и дикобразов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вспышка вирусной пневмонии началась в городе Ухань. И «точкой отсчета» можно назвать местный рынок морепродуктов Хуанань. Там можно было купить все, что душе угодно — от кузнечиков и крокодилов до волчат и дикобразов.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На злополучном «мокром рынке» в Ухане можно было с легкостью отведать суп из летучих мышей. Тушка одной из них украшала край тарелки. Зрелище не для слабонервных.

Уханьский рынок закрыли еще 1 января, когда у продавцов и посетителей стали появляться симптомы опасного коронавируса. Сейчас там работают полицейские и медики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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