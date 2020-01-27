Как коронавирус ударил по мировой экономике: Рынок акций падает, туроператоры подсчитывают убытки

СОСЕДУ ЛУЧШЕ ПОЖЕЛАТЬ ЗДОРОВЬЯ

Китайская экономика — как огромная печь, куда только успевай дров подбрасывать. Как-никак, вторая в мире. Среди миллиарда с лишним человек найдутся покупатели и на сумки Louis Vuitton, и на российский лес.

Не удивительно, что когда чихает такой гигант, трясется весь мир. А симптомы у китайской экономики тревожные: железнодорожные и авиаперевозки сократили на 42%, индекс биржи Shanghai Composite снизился на 2,8%, и даже Диснейленд в Шанхае закрыли до лучших времен.

- Я посмотрел четыре последние случая громких эпидемий, в том числе свиной грипп и вирус H1N1. Рынки падали довольно существенно, но потом восстанавливались, как будто ничего и не было. Будет ли так же в этот раз зависит от того, насколько быстро ученые поймут, как остановить эпидемию, - считает председатель наблюдательного совета Московской биржи Олег Вьюгин. - Кстати, на эпидемии вируса H1N1 китайский ВВП потерял 0,5%, но тогда довольно быстро удалось найти выход из ситуации.

Китай — главный покупатель российских товаров. В 2018 году мы наторговали с соседями больше чем на 100 млрд долларов. Это почти в два раза больше, чем по второму главному направлению российского экспорта — в Германию. Больше половины в этих ста миллиардах — это нефть и нефтепродукты.

В последние годы на фоне новостей о вспышках опасных вирусов рынки падали довольно существенно, но потом восстанавливались, как будто ничего и не было.Фото: REUTERS

В понедельник, когда открылись торги на биржах, в минусе оказались все российские энергетические гиганты: «Роснефть», «Газпром», «Лукойл».

- Мы поставляем в Китай нефть, газ, лес, продовольствие. Если вирус приведет к замедлению экономического роста, это неизбежно скажется на спросе наших товаров. Так что не стоит желать соседям неприятностей, - говорит Олег Вьюгин.

Разумеется, тот же «Газпром» не начнет сокращать сотрудников из-за временных трудностей. Но если эпидемию не удастся взять под контроль, мировую экономику ждут серьезные неприятности. Конечно, Россия за последние годы поднакопила жирок в виде сбережений на черный день, но полностью остаться в стороне, если разразится полноценный мировой кризис, у нас не получится.

ТУРИСТЫ ПОД УДАРОМ

В понедельник власти КНР перестали выпускать своих отпускников за границу. И это не лучшие, мягко говоря, новости. Ведь именно китайские туристы — лидеры по тратам в России. Всего за квартал они спустили здесь 264 млн долларов. И это только те деньги, которые видны российским контролирующим органам: китайцы часто расплачиваются с помощью собственной платежной системы WeChat Pay, которая непрозрачная для российской налоговой.

По данным компании «Эвотор», средний отпускник из Поднебесной тратит в московских магазинах почти 25 тысяч рублей. Если карантин затянется, это будет серьезная недополученная прибыль для торговцев сувенирами, одеждой и украшениями, который китайцы охотно скупают.

Проверка пассажиров на железнодорожном вокзале в Китае.Фото: REUTERS

В тот же день 27 января крупные российские туроператоры, в том числе Tez Tour и Anex Tour приостановили продажи путевок в Поднебесную. Дело в том, что утром в понедельник стало известно, что зараза добралась и до популярного курортного острова Хайнань — объявлено о первом скончавшемся от коронавируса жителе острова.

Сейчас на Хайнане порядка 5-6 тысяч наших граждан — такие данные приводит Ассоциация туроператоров России. Впрочем, самый большой наплыв российских отпускников на острове бывает с июля по сентябрь.

- По предварительным подсчетам, перевозчики, туроператоры, отели России и Китая могут потерять в феврале порядка 27 млн долларов из-за сложившейся ситуации, - прогнозирует исполнительный директор туристической ассоциации «Мир без границ» Александр Агамов.

Вообще в последние годы наши туристы распробовали китайское гостеприимство. Только в прошлом году турпоездок из России в Поднебесную стало больше на 21%, всего 1,7 млн.

Еще одними жертвами коронавируса можно назвать авиакомпании по всему миру. Сильнее всего пострадали, конечно, китайские перевозчики — Air China, например, потерял 14,3%. Air France и American Airlines потеряли по 5%, немецкая Lufthansa — 4%. Все опасаются, что из-за эпидемии упадет спрос на полеты в Юго-Восточную Азию. В минусе и наш «Аэрофлот»: на торгах на Московской бирже акции перевозчика подешевели на 4,91%. Это значит, что компания потеряла 6,3 млрд рублей капитализации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/756746" frameborder="0"></iframe> Первый шаг к победе над коронавирусом.В Шанхае вылечили первого пациента с коронавирусом. И это маленький, но очень важный шаг к победе над эпидемией!

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