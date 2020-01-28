Дочь Кончаловского раскрыла правду о последствиях резкого похудения на 30 кг

Мария Кончаловская давно стала героиней светской хроники. За жизнью дочери известных актеров Любови Толкалиной и Егора Кончаловского в соцсетях следят многочисленные поклонники. Особенно публику волнует тема резкого похудения звездной наследницы.

Мария Кончаловская росла довольно упитанным ребенком. Однако некоторое время назад девушка увлеклась ЗОЖ и села на диету. Она резко избавилась от 30 килограммов. После этого пошли слухи, что девушка серьезно больна. Многие обыватели постоянно пишут в блоге Маше, что она выглядит изможденной. А некоторые и вовсе утверждают, что она страдает анорексией.

Дочери Кончаловского надоело читать подобные высказывания. Поэтому, чтобы раз и навсегда покончить со сплетнями, она обратилась к подписчикам

"Мои прекрасные, дорогие и замечательные, зачем вы это делаете? Вопрос моего похудения давно, еще два года назад был закрыт! Для тех, кто благостно ничего не понимает, объясняю. Мне уже очень давно и много, два года как, пишут самые разные люди. Спрашивают, как я похудела, обвиняют и ставят какие-то умопомрачительные диагнозы", - обратилась Мария к обывателям.

Она напомнила, что уже несколько раз подробно писала на эту тему и даже отвечала на вопросы. Однако поклонники упорно продолжают донимать девушку своими домыслами. Кончаловская в очередной раз подтвердила, что действительно резко похудела на 30 кг. Причем избавилась она от лишнего веса очень быстро.

welcometomaria Да, я похудела. Да, сильно, на 30 кг. Да, быстро...

"Это каждому под силу! Не буду лукавить, есть определенные нюансы, которыми я с Вами не поделилась. У меня был лишний вес, потому что мне нельзя было заниматься спортом на протяжении семи лет", - сообщила девушка.

Дело в том, что в детстве она сильно повредила спину. "У меня была достаточно серьезная травма - компрессионный перелом позвоночника. Я долго ходила в ортопедическом корсете. И даже после его снятия любые физические нагрузки для меня были табу", - откровенничает красавица.

Когда ей исполнилось 15 лет, Маша, полностью восстановившись, занялась спортом и наладила питание. Однако после резкого похудения столкнулась с серьезными последствиями.

"Я худела с большого веса, и поэтому моей коже требуется время, чтобы привыкнуть к меньшим объемам и прийти в тонус. Не исключено, что она никогда без косметологических процедур в этот тонус не придет", - честно призналась звездная наследница.

Она пообещала в ближайшее время поделиться подробностями своего похудения. Девушка не скрывает, что обращалась за помощью к диетологам, психологам и тренерам. "Главное помните, что изменить себя и свою жизнь в лучшую сторону можно лишь тогда, когда ты полюбил себя таким, какой ты есть. Увидел, принял и признал свои недостатки и достоинства", - резюмировала Мария Кончаловская.