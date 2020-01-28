"Романтично помыть друг другу спинку": Настя Каменских разоткровенничалась о жизни с Потапом

Настя Каменских и Алексей Потапенко, более известный как Потап, наслаждаются семейной жизнью. В мае 2019 года артисты сыграли свадьбу. При этом пара долго водила всех за нос, скрывая, что они давно вместе. Так что по части конспирации, пожалуй, им нет равных. Теперь же можно не прятаться от папарацци. Так как у супругов очень напряженные графики, они стараются каждую свободную минуту быть вместе. А недавно звездам повезло - они стали наставниками украинской версии шоу "Голос". Таким образом знаменитости практически все время наслаждаются обществом друг друга.

Настя Каменских и Потап крайне редко рассказывают о личной жизни. Тем удивительные стало откровение артистов во время слепых прослушиваний украинской версии шоу "Голос", где супруги сидят за одной кнопкой наставника и набирают артистов к себе в команду.

После выступления бэк-вокалистки Монатика Лиды Ли супруг Каменских решил вспомнить, как он моет Настю в душе. Потап неожиданно обратился к Дану Балану. Коллега музыканта занимает соседнее кресло наставника. "Мы вот, например, моем друг друга, а ты что, моешься сам?", - спросил его Потап. "Вы моете друг друга?...", - смутившись, спросил Дан. На это Потап с улыбкой произнес: "Думал, прибегают пажи и говорят: Да, король". Один на другого становится и начинают его мыть с ног до головы".

В диалог вмешалась и Настя. "Да, знаешь, как романтично помыть друг другу спинку", - разоткровеннчалась фигуристая певица. После чего предложил: "Давай помоемся, Дан, вместе?". Что ответил Балан, осталось секретом.

Соит отметить, что свадьба Потапа и Насти Каменских стала одним из самых громких событий шоу-бизнеса. Примечательно еще и то, что, по словам музыканта, до этого он несколько раз вступал с Каменских в законный брак. Когда Потап первый раз увидел Настю, сразу понял: она - женщина, которая поменяет его жизнь. В итоге он столько раз был близок к тому, чтобы рассказать о своей возлюбленной всему белому свету. "Но находились причины этого не делать. Мешал мой имидж отца и семьянина. И при этом он был настоящим. Все думали, что мы были женаты с Ириной Горовой, но мы уже пять лет как развелись", - делился артист.