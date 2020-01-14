"Побелела от страха, силы заканчивались": Полине Гагариной стало плохо в самолете

Полина Гагарина с семьей наслаждается отдыхом на Мальдивах. Певица признавалась, что в последнее время была сильно измотана работой, поэтому с нетерпением ждала заслуженный отпуск. Однако перелет в райский уголок к берегам Индийского океана оказался для звезды очень драматичным. О пережитом она поделилась с поклонниками в блоге.

По просьбам подписчиков Полина Гагарина рассказала о том, как пережила жуткий перелет, а также поведала о страхах младшей дочки Мии. Исполнительница отправилась в поездку с мужем, Дмитрием Исхаковым, мамой, и двумя детьми: 12-летним сыном Андреем и дочерью Мией. Малышке нет и двух лет. Путь на Мальдивы стал первым серьезным путешествием для крошки.

"Самый главный и, наверно, единственный страх на сегодняшний день - это громкие звуки ‍ В аэропорту в Москве мы поняли, что на нервной почве у Мии подскочила температура... Я была готова никуда не ехать, сворачиваться и возвращаться домой! ", - эмоционально начала свой пост звезда.

gagara1987 Ну что ж! По заявкам подписчиков пишу подробный пост про нашу дорогу на Мальдивы...

В итоге "волевым семейным решением" они отказались от идеи вернуться домой и продолжили свой путь. "Взлетали мы спокойно. Миюша даже не поняла, что мы уже высоко над землей! Через час она крепко заснула и мы тоже вырубились... До первого невероятного толчка", - написала певица.

По словам Полины, она была уверена, что самолет приземлился. Однако это оказалась турбулентность. В этот самый момент ее супруг Дмитрий Исхаков ударился головой о потолок, а вещи на вещи стали летать по салону.

"За столько лет полетов такой силы турбулентности я никогда не чувствовала. Я побелела от страха и все вокруг тоже...", - поделилась откровением артистка.

Благодаря слаженной работе экипажа лайнер удалось посадить. "Выйдя из первого самолета на пересадку, желания садиться в следующий, мягко говоря, ни у кого из нас не было. Стыковка долгая - три часа", - продолжила свой рассказ Полина.

gagara1987 На острове просто фантастический детский клуб...

Как назло, раскапризничалась малышка Мия. "Очень хотела спать, но никак не могла «угомониться», как она говорит. Сначала ее убаюкивала я. Мия засыпала, но как только я ее клала, тут же опять просыпалась. Силы заканчивались, моя мама приняла эстафету. К нашему вылету Миюша уснула", - сообщила Гагарина.

Когда закончилась посадка, то обессиленной знаменитости стало плохо: "В самолете я отпросилась на час сна, потому что поняла, что мне крышка! Муж с мамой взялись за дело Спасибо им!".

Однако на этом приключения не закончились. Впереди путешественников ждал маленький "кукурузник" до острова! "Третий самолет за сутки! Его не задержали на час. Этот час точно был лишним, он нас добил! Миюша по-настоящему устала, начала дико реветь и ее практически ничем было не отвлечь", - заявила 32-летняя артистка.

По признанию Полины, "ее штормило от бессилия". Однако, оказавшись на курорте, певица и ее близкие смогли выспаться, а теперь наслаждаются отдыхом. По прибытии на Мальдивы певица успела поделиться своими первыми фото в бикини. На снимке она выглядит удивительно стройной. "Мой вес показывает рекордные отметки, я так весила в 23 года", - похвасталась звезда.

Кстати, худенькой Полина Гагарина была далеко не всегда. Певица годами вела борьбу с лишними килограммами. Она сильно набрала вес, когда родила первенца. Тогда артистка поправилась до 80 килограммов. Расстаться с лишним весом ей помогла железная сила воли и правильное питание.