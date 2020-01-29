"Твое лицо, когда жена носит телесные колготки": модный провал Собчак и Богомолова

В Москве с апломбом прошла презентация первых серий скандального сериала "Содержанки-2". Главными звездами светского раута стали Ксения Собчак и Константин Богомолов. Правда, на этот раз выход в свет супругов обернулся модным провалом.

Константин Богомолов в качестве режиссера снимал первую часть "Содержанок". Однако во втором сезоне предстал в новом амплуа. Он переквалифицировался в соавторы сценария. На премьеру второй части сериала худрук Театра на Малой Бронной пришел под руку с любимой женой Ксенией Собчак.

Теледива для выхода в свет выбрала кожаное платье с глубоким декольте и смелым разрезом на юбке, который явил публике ножки звезды. Но, как выяснилось, пресловутый разрез и сыграл с ней злую шутку.

Дело в том, что Ксения предстала в телесных колготках. Причем довольно плотных. Что и привело к модному провалу и вызвало шок у модниц. Они тут же стали шушукаться - мол, это ужас-ужас.

Ксения Собчак и Константин Богомолов.Фото: Михаил ФРОЛОВ

"Боже, это же моветон", "Ну Ксения Анатольевна оконфузилась", "Нечего сказать, никак не ожидала увидеть Собчак в телесных колготках", "Ксюша сама была главредом глянца. Ведь наверняка знает, что телесные колготки - это антитренд лет так семь точно", "Нам кажется, или Собчак в телесных колготках?", "Ой, все. Ну, хорошо, что не лайкра на ногах. Но это прям совсем на Ксю не похоже", "Твое лицо, когда жена носит телесные колготки", - шушукались гости вечера.

Не секрет, что телесные колготки существуют для одной-единственной цели: визуального эффекта, чтобы не светить голыми ногами. Поэтому существует негласное правило - такие колготки должны быть очень тонкими, как вторая кожа, и по цвету не темнее кожи рук и лица. То есть зрительно ноги должны казаться "голыми".

Впрочем, досталось и Богомолову. Светские львицы отметили, что режиссер поднабрал вес и чересчур загорел. Не иначе, теща Людмила Нарусова откормила зятя за новогодние праздники, которые они провели вместе. А вот дизайнерский темно-синий костюм многим пришелся по вкусу, как и новая стрижка Константина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/741992" frameborder="0"></iframe> Ксения Собчак: королева эпатажа.«Дом-2», танцы с Тимати, война с Волочковой, президентская гонка, свадьба в катафалке… Как всё это может ужиться в одном человеке? Может, если речь о Ксении Собчак. Королева эпатажа отметила 5 ноября 2019 своё 38-летие!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Собчак и Мороз померились декольте на премьере "Содержанок-2"

Знаменитости выгуляли наряды и украшения на премьере второго сезона скандального сериала (подробности)