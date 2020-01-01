2020-01-01T20:35:34+03:00
Звезды

Босоногая и в кокошнике: мама Ксении Собчак произвела фурор

Людмила Нарусова стала главной звездой новогоднего вечера
Ольга ЛИБГАРДТ
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Мама Ксении Собчак произвела фурорМама Ксении Собчак произвела фурорФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Ксения Собчак встретила Новый год дома. Телеведущая с мамой Людмилой Нарусовой, сыном Платоном и супругом Константином Богомоловым под культовый фильм Эльдара Рязанова "Служебный роман" говорили тосты и дарили друг другу подарки.

Ксения Собчак крайне редко делится очень личными фото и видео. И речь здесь идет не столько о самой телеведущей, сколько о ее самых близких и дорогих сердцу людях. В первый день Нового года знаменитость не смогла удержаться и показала, как встретила любимый миллионами россиян праздник с семьей, в домашней обстановке.

Ксения опубликовала ролик, в котором ее сын Платон готовится читать стишок про мышку. Именно к этому призывает малыша мама теледивы. "Наша Снегурочка в деле! С Новым годом! Счастья и любви всем!", - подписала Собчак видео.

Судя по кадрам Людмила Борисовна в образе Снегурочки стала главной звездой вечера. Такой россияне впервые видят сенатора, который обычно предстает в строгих костюмах и элегантных туфельках.

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Наша Снегурочка в деле!
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Босоногая, в кокошнике и костюме, расшитом пайетками и вензелями, с бенгальским огнем в руке, - от любящей бабушки в новогоднюю ночь невозможно отвести глаз. "Чтобы Дедушка Мороз вручил подарки Платону, маме и Косте, ты готов принять поздравления и подарки?", - обратилась она к Платону.

На что малыш звонко ответил "Да" и радостно запрыгал. Он хотел, было, убежать. Но не тут-то было.

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К встрече Нового года готовы
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Бабушка напомнила: "А про мышку стишок мы выучили? Давай, теперь стишок мы все ждем".

Подписчики Ксении Собчак заявили, что им очень непривычно и отрадно видеть, как теледива проводит праздник не на фешенебельном курорте, а дома с семьей. "Огонь бабушка!", "Какие вы домашние", "Шикарная у вас снегурочка! Будьте счастливы в новом году!", "Мама у вас молодец", "Какая прелесть", "Молодец, бабушка, все наши сказочные представления о новогодней сказке исключительно родом из детства", "Ксюша, как вас счастье меняет! В другой раз улетели б на Мальдивы. а теперь вон как", "Красиво все и приятно смотреть... Уют", "Настоящая русская милая бабушка", "Молодцы, обычная семейная обстановка, без пафоса", "Как по-семейному, по-настоящему", "Из детства!", "Ксения, как это здорово, когда самые любимые и близкие люди рядом, это самое наивысшее счастье...", "Здоровья и долгих лет жизни Людмиле Борисовне!", - пишет восхищенная публика.

Кстати, на видео можно заметить супруга Собчак - Константина Богомолова. Это первый Новый год, который режиссер отмечает с тещей. Людмила Борисовна после свадьбы дочки признавалась, что не успела хорошенько узнать нового зятя. Слишком мало времени прошло с момента их знакомства. Нарусова виделась с избранником Ксении лишь несколько раз. Теперь 68-летняя теща пытается наверстать упущенное. Она посещает спектакли режиссера в театре на Малой Бронной, где он трудится художественным руководителем. "Нечасто, но мы с Константином общаемся. Как правило, встречаемся на семейных праздниках", - заметила женщина. Вероятно, после этого новогоднего веселья они смогли узнать друг друга получше.

Ксения Собчак: королева эпатажа.«Дом-2», танцы с Тимати, война с Волочковой, президентская гонка, свадьба в катафалке… Как всё это может ужиться в одном человеке? Может, если речь о Ксении Собчак. Королева эпатажа отметила 5 ноября 2019 своё 38-летие!

ИСТОЧНИК KP.RU

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