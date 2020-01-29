Трансплантолог Каабак о возобновлении уголовного дела против него: «Сроки давности уже давно вышли, но мы против закрытия расследования»

Михаил Каабак, известный на всю Россию врач-трансплантолог, единственный кто проводит операции самым маленьким пациентам — новорожденным детям весом до 9 килограмм. В прошлом году его пытались уволить с работы, из Научного центра здоровья детей. Однако, после вмешательства тогдашнего министра здравоохранения Вероники Скворцовой в должности его восстановили.

В разгар скандала с увольнением всплыла информация об уголовном деле, возбужденном против Михаила Каабака по статье «Халатности». Его расследованием ГУ СК РФ занимается с 2016. В ноябре 2019 расследование было приостановлено. Но 9 января 2020 вновь начато, с формулировкой, что ноябрьское решение о приостановлении «преждевременно и незаконно, без выполнения в полном объеме всех следственных и процессуальных действий с обвиняемым».

- Я так понимаю, что дело это никогда закрыто не было, - объяснил «КП» Михаил Каабак.- Его то приостанавливали, то снова начинали все эти годы. Причем насколько я понимаю, сроки следственные вышли. И следователь сам предлагал закончить уголовное преследование за сроком давности. Но я и мой адвокат категорически не согласны, потому что окончание сроков давности не является реабилитирующим обстоятельством. А я настаиваю на своей полной реабилитации.

- Что вообще случилось в 2016? О чем это уголовное дело?

- Речь о смерти моего 16-летнего пациента. Ему была проведена трансплантация донорской почки, но произошло отторжение органа. Мальчика можно было спасти, путем длительного и непростого лечения. Но его мама отказалась, о чем в медицинских документах (а следовательно и в уголовном деле) есть расписка. Дальше она отказалась и от диализа, которые проводился по месту жительства ребенка. Об этом тоже есть расписка.

- В чем тогда ее претензии?

- Она уже получила в качестве компенсации морального вреда 3 000 000 рублей от центра хирургии им. Пирогова. Возможно, считает, что этого недостаточно.

- Насколько мне известно, вы лечили ребенка с помощью того самого препарата алемтузумаб, из-за которого был и ваш скандал с увольнением. И уголовное дело заведено на основании экспертизы о правомерности применения этого аппарата.

- Да, совершенно верно. Экспертиза за подписью академика РАН Сергея Готье, в которой написано, что алемтузумаб не прошел клинические испытания в России. Но препарат такие испытания проходил еще в 2010 году и как раз-таки под руководством Готье, соответствующие документы следствию предъявлены. Ничего удивительного, что уважаемый академик Сергей Владимирович Готье мог про испытания забыть, они же были давно, а у него много дел.

- Какие-то следственные действия сейчас идут? Вас вызывают на допросы?

- Сейчас нет. Последний раз меня вызывали в СК в сентябре прошлого года.

Что касается медицинской деятельности, то Михаил Каабак рассказал, что все в порядке и он сейчас занимает должность главы отделения трансплантологии НЦЗД.

- Нас (его и его коллегу Надежду Бабенко) восстановили на работе еще в декабре 2019. Мы работаем, все хорошо. Провели уже три трансплантации детям, но все пока только с применением трупных донорских органов. Для пересадки родственных трансплантатов необходимо подготовить инфраструктуру, чем сейчас и занимаемся. На 11 февраля уже назначена первая подобная операция.