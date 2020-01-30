Ирина Отиева появилась в ночной рубашке после скандальных откровений

Скандальные откровения Ирины Отиевой, показанные на всю страну в передаче Андрея Малахова, наделали немало шума и спровоцировали нешуточный скандал. Дело в том, что, по словам певицы, в неприглядном виде ее снимали скрытой камерой. Теперь, чтобы доказать свою состоятельность, артистка оправдывается перед поклонниками и вспоминает о былых заслугах.

Скандальный выпуск передачи "Прямой эфир" под названием "Певица Ирина Отиева не выходит из дома и готовится к смерти" был посвящен исчезновению артистки со сцены. На экране звезда 90-х предстала в домашней обстановке и без косметики. Сиплый голос и отекшее лицо певицы шокировали гостей студии. Андрей Малахов объяснил внешний вид знаменитости тем, что Отиева пристрастилась к спиртному, ведет затворническую жизнь и готовится умереть, купив себе место на кладбище.

Сама Отиева никак не ожидала, что ее откровения станут достоянием общественности. Увиденное глубоко ранило певицу. Она даже завела Инстаграм, где стала публиковать снимки минувших лет. Под одним из них была подпись: "Сейчас на меня будет вылито очень много грязи! Никому не верьте!".

Чтобы окончательно убедить хейтеров в своей состоятельности, артистка предстала и в своем повседневном виде. Певица ярко накрасилась и сфотографировалась, при этом намеренно оставив ту самую ночную рубашку, в которой ее сняли помощники Малахова на скрытую камеру.

irinaotieva А вот она я накрашенная

"А вот она я накрашенная. И накрашенная красивая, и не накрашенная. И ровно в той же (кстати говоря, любимой, у меня таких две) ночной рубашке. Стопроцентный хлопок! Комфортно, удобно, уютно, благородно, не вызывает аллергии!", - подписала артистка яркий кадр, сделанный на собственной кухне.

А позже решила напомнить о своих былых заслугах. "Друзья, моя жизнь - это музыка! Все остальное для меня шелуха! Все, что могла, - я сделала. Мое главное достояние - то что я работала на одной сцене со Стиви Уандером, Рэй Чарльзом, Би Би Кингом и еще со многими музыкантами", - сообщила она обывателям.

Певица Ирина Отиева не выходит из дома .

Ранее заслуженная артистка России заверила, что стала жертвой спланированной провокации со стороны Андрея Малахова и его сотрудников. Женщина была дома с высокой температурой и ждала в гости дочь и подругу, но вместо них к ней нагрянули сотрудники Малахова с букетом цветов. Женщина впустила их в квартиру, не подозревая, что ее будут снимать на скрытую камеру. По словам 61-летней исполнительницы, она встретила их "как добрая армянка", пригласила за стол, накормила и напоила. Пока Отиева откровенно жаловалась незваным гостям на жизнь и употребляла с ними алкоголь, другие сотрудники Малахова пришли к ее матери. В это же время дочь Отиевой срочно вызвали в студию "Прямого эфира".

Певица сейчас буквально раздавлена. "Какая мерзость, подлость и гадость. Больного человека в халате и ночной рубашке использовать как материал для своего журналистского хамства. Только потому, что этот человек великодушен. Да, все, что вы слышали в программе, - это мои слова...", - поведала звезда эстрады. После чего обратилась к телеведущему: "Андрей, с каких пор ты стал травить заслуженных пенсионеров? Этот момент я упустила".