Эксперты объяснили, почему версия про коронавирус как генетическое оружие - миф

Из провинции Хубэй в центре Поднебесной, где свирепствует эпидемия коронавируса, начался тотальный исход. Эвакуацию своих граждан одной из первых начала Япония - самолет с 206 «возвращенцами» на борту уже приземлился в Токио. Вместе с ними в самолете находились медики: измеряли температуру и контролировали самочувствие пассажиров. По прилету всех доставили в больницы, чтобы взять у них анализы на наличие коронавируса. Пока ничего не нашли. Но именно эта смертельная болезнь вспыхнула месяц назад в центре провинции Хубэй, городе Ухань, и унесла жизни уже 170 человек.

Не желая подвергать своих граждан опасности, снарядили туда спецрейс и США. На родину отправились более 200 американцев. По прилету все дважды прошли проверку на коронавирус. Результаты у всех - отрицательные. А всего в провинции Хубэй сейчас находится около тысячи граждан США.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/757572" frameborder="0"></iframe> Ухань опустел после введения карантина из-за распространения коронавируса.Власти Китая закрыли город Ухань с населением 11 миллионов человек на карантин 23 января, чтобы предотвратить распространение нового типа коронавируса

Тем временем число заразившихся приближается к восьми тысячам и продолжает расти. Как говорят китайские власти, пик эпидемии придется на 7-8 февраля, после наступит долгожданный спад.

За пределами КНР случаи коронавируса уже зафиксированы в Гонконге, Тайване, Сингапуре, Таиланде, Камбодже, Малайзии, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Германии, Франции, Финляндии Австралии и ОАЭ. В России пока этой заразы нет. Зато множатся слухи: он поражает избирательно, лишь людей одной расы... Коронавирус — это настоящее биологическое оружие, разработанное специально, чтобы карать «неугодные» страны... А что на самом деле? Вместе с экспертами «КП» разбирается в этом вопросе.

За пределами КНР случаи коронавируса уже зафиксированы в Гонконге, Тайване, Сингапуре, Таиланде, Камбодже, Малайзии, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Германии, Франции, Финляндии Австралии и ОАЭ.Фото: REUTERS

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/756399" frameborder="0"></iframe> Изоляция китайского города Ухань.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО БОЛЕЮТ ТОЛЬКО КИТАЙЦЫ?

Неправда. В японском городе Нара вирус выявили у водителя автобуса, который никогда не был в провинции Хубэй. Но в начале января перевозил две группы китайских туристов, прилетевших из Уханя. В прошедшие выходные водителя доставили в больницу с вирусной пневмонией. Сейчас врачи наблюдают за состоянием здоровья всех, кто контактировал с заболевшим.

Схожий случай произошел и в Германии. В больницу баварского города Штарнберг угодил местный житель, который также не был в КНР. Но неделю назад общался с коллегой из провинции Хубэй, приезжавшей по делам в Германию. А на следующий день вирус выявили еще у трех человек, которые контактировали с этим заболевшим. Все они - сотрудники компании по производству автокомплектующих. Руководство предприятия приняло решение остановить конвейер и отправить всех по домам.

ЭТНОВИРУС - РЕАЛЬНОСТЬ?

Выходит, вирусу подвержены не только представители монголоидной расы, но и европейцы. Хотя ранее теория, будто коронавирус косит исключительно жителей азиатских стран, раскручивалась многими экспертами и сторонниками конспирологических теорий. Но генетики и вирусологи настаивают: на данный момент в мире этнобиологического оружия не существует.

- В 2017 году в сообществах в соцсетях стали всплывать вопросы: «Почему представители неправительственных организаций собирают образцы биоматериалов россиян. Где они хранятся и что с ними делают?» Народ был уверен: это для разработки биоэтнического оружия. Тогда даже президент Владимир Путин подключился к этому вопросу и заявил, что иностранцы целенаправленно собирают биоматериалы россиян. Вопрос об этнобиологическом оружии переадресовали генетикам: а возможно ли создать препарат направленного действия против конкретного этноса (или любой группы носителей внешних признаков, передающихся с генами)? И было сказано, что такое невозможно, - вспоминает ведущий научный сотрудник Института клинической иммунологии СО РАН Александр Чепурнов. - Но во всей этой истории меня смущает одно. Я много лет занимался изучением возбудителя такого заболевания, как вилюйский энцефаломиелит. Это медленная ментальная инфекция, которая приводила к «перерождению» мозга и его деградации. Сейчас она сошла на нет. Но эта болезнь поражает только якутов, эвенов и эвенков, то есть конкретные этносы. Сомнений не вызывало, что основа заболевания - инфекционная, но возбудителя найти так и не удалось. Я не буду категоричен, говоря о этнобиологическом оружии, и скажу так: на сегодня создание вируса против конкретной расы невозможно. Как изменится ситуация завтра - посмотрим. А то, что поначалу среди заболевших коронавирусом были лишь представители монголоидной расы, - стечение обстоятельств.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/756412" frameborder="0"></iframe> Больницы города Ухань переполнены.

АМЕРИКАНСКАЯ ДИВЕРСИЯ?

Эпидемия коронавируса заставила вспомнить о других заболеваниях, которые распространялись по всему миру из Китая - атипичная пневмония, птичий и свиной грипп... Но отчего именно Поднебесная становится родиной пандемий? Научное сообщество склонно объяснять это благоприятным для размножения и мутаций бактерий климатом, повышенной скученностью (в Ухане по разным оценкам может проживать до 14 млн человек, и от других мегаполисов КНР столица Хубэя отличается мало).

Вирусу подвержены не только представители монголоидной расыФото: REUTERS

Но есть и другое мнение: жители Китая становятся подопытными кроликами при испытаниях новых видов биологического оружия.

- Я склонен думать, что распространение коронавируса - диверсия. И с большой вероятностью, американская. До 2000-х годов 38 известных типов коронавирусов не перекидывались на людей, а за последние 20 лет сразу несколько из них каждый год атакует человечество. И атипичная пневмония (САРС) в 2002-2003, птичий и свиной гриппы в 2009, ближневосточный респираторный синдром в 2015... Не многовато ли? Уханьский вирус — доработанная версия САРС, он на 80% совпадает со структурой вируса атипичной пневмонии. Есть основания полагать, что это все неслучайно, - говорит бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин.

- Во-первых, идеально подобрано время и место эпидемии, - продолжает он. - Ухань - крупнейший логистический и бизнес-центр. Там располагается международный аэропорт с рейсами по всему миру. Во-вторых, почему не Гонконг или Шанхай? В этих городах американцы заинтересованы. В Гонконге уже почти год продолжаются массовые протесты, которые ослабляют Китай, а значит, выгодны Штатам. В Шанхае располагаются представительства крупных американских корпораций. В-третьих, в Ухане есть консульство США. И эвакуация американских дипломатов из этого города началась задолго до объявления о вспышке коронавируса. Не странно ли? В-четвертых, не так давно американцы опубликовали исследование, где моделировали эпидемию именно коронавируса. Там была и математическая модель, согласно которой через месяц после вспышки заболеваемости 2,8 млн человек во всем мире окажутся инфицированными и более 100 тысяч погибнет. Для моделирования такой ситуации нужно знать четкие параметры: точку вброса вируса, численность населения, скорость распространения. В-пятых, вспомните, что американцы окружили Китай точно также, как и Россию, военными биолабораториями. Всего их 30. Располагаются в Казахстане, Пакистане, Лаосе, Вьетнаме, Таиланде, Афганистане, Камбодже, Малайзии, Тайване, Японии, Филиппинах и Южной Корее. Формально - заняты «борьбой с болезнями». А может, и их созданием?

P. S. Россиян в зоне карантина насчитывается около 160 человек. Наши дипломаты сейчас прорабатывают план их эвакуации.

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