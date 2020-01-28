Вспышка коронавируса: По Китаю могли ударить генетическим оружием

За комментарием мы обратились к давнему эксперту «Комсомолки», ведущему аналитику Института системно-стратегического анализа Елене Лариной.

Дело в том, что две недели назад, 14 января, Елена вместе с членом Совета по внешней и оборонной политике РФ Владимиром Овчинским опубликовали в своем блоге статью «Двадцатые: гонка генного оружия?»

Коронавирус 2019-nCoV тогда мало кому был известен за пределами Китая. Однако в последние дни он превратился в тему номер один по всему миру.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/756669" frameborder="0"></iframe> Вспышка нового коронавируса: что происходит в Китае.Китай продолжает бороться с новым коронавирусом 2019-nCoV. Закрыли уже 13 городов. Но число зараженных растёт

ИСПОРЧЕННЫЙ НОВЫЙ ГОД КРЫСЫ

- Напророчили биологическую бомбу, Елена?

- Всегда была противником поиска черных кошек, которых часто ищут там, где их никогда не было и нет, - ответила Ларина. - Однако ряд обстоятельств, связанных с вирусом, вызывает, по крайней мере, удивление и заставляет всерьез задуматься, что некоторые совпадения не случайны. Речь может идти в худшем случае о первом в истории совместном использования биологического и информационного оружия, а в менее брутальном - ведении против Китая информационной войны с циничным использованием трагических событий.

Давайте задумаемся. Эпидемия началась в конце декабря. По состоянию на 28 января 2020 г. погибло от нового коронавируса 105 человек, все в Китае! Заразилось более 4 тысяч. Между тем, например, за зиму 2018 г. от простуды и гриппа только в США умерло более 80 тысяч человек. Никакой паники глобальные СМИ не поднимали.

Странным образом начало эпидемии совпало с завершающей частью переговоров Китая и США по торговому соглашению, и одновременно с обсуждением кадровых перемен в ключевых провинциях и районах Китая.

Очень болезненно для Пекина место вспышки коронавируса. Ухань - крупнейший в Китае логистический центр, где сходятся авиа-, железнодорожные, речные и автоперевозки страны. Китаеведы сравнивают его значение с транспортной ролью Москвы в России.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/756395" frameborder="0"></iframe> В китайском Ухане распространяется коронавирус.

Крайне неблагоприятно для Пекина и время начала панического информационного каскада. Первая смерть от вируса случилась 9 января. Но вплоть до двадцатых чисел все в информационном плане было под контролем.

В мировые новостные заголовки номер один вирус перекочевал 21-22 января. Когда Меркель объявила о проведении саммита Европа-Китай в ответ на торговую сделку Китай-США.

Таймлапс скоростного строительства больницы в Ухане, которая откроется в начале февраля.

- И буквально за несколько дней до 25 января, начала китайского нового года.

- Для Поднебесной это особенный праздник. Десятки миллионов китайцев обычно отправляются в путешествия как по стране, так за рубеж. Однако, именно в эти дни началась полная блокада города Ухань. Он фактически отрезан от остального Китая. Согласно данным мэра Уханя, город успели покинуть свыше 5 млн. человек. Около 9 млн. человек остались. Буквально в режиме реального времени принимаются решения о блокировании все новых городов Китая. По состоянию на сегодняшний день уже введен карантин и армейские, а также полицейские силы заблокировали въезд и выезд в городах, где проживает более 50 млн. человек.

МИЛЛИАРДНЫЕ УБЫТКИ ПОДНЕБЕСНОЙ

- Эти события, вне зависимости от вызвавших их причин, имеют три последствия, - продолжает аналитик Елена Ларина. - Во-первых, Китай уже несет миллиардные потери из-за дезорганизации экономики, форс-мажора в сфере логистики, стремительно нарастающей напряженности на китайских и азиатских фондовых рынках.

Во-вторых, растущая внутренняя напряженность из-за коронавируса требует буквально всего внимания и усилий китайского руководства. Это, несомненно, отвлекает его от торгово-экономического противоборства с США, а также от участия в решении различных международных проблем.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/756438" frameborder="0"></iframe> Карантин в Ухане: люди дерутся за продукты.

- Председатель КНР Си Цзиньпин вынужден был провести на днях чрезвычайное заседание политбюро компартии, на котором признал, что страна оказалась в тяжелой ситуации.

- В-третьих, и возможно, это самая главная проблема для КНР - раздуваемая не по дням, а по часам глобальная медийная паника наносит серьезный имиджевый удар по китайцам за рубежом. За последние годы многие европейские, азиатские и латиноамериканские туристические центры и столицы привыкли к сотням тысяч и даже миллионам китайских туристов. Они не только посещают достопримечательности, но и оставляют гигантские средства в ресторанной, торговой и иных индустриях Европы, Азии и Америки. Ситуация с коронавиросом, да еще, якобы, порожденным то ли летучими мышами, то ли змеями, которых едят китайцы, формирует в глазах европейцев, других азиатов, а также жителей обеих Америк образ жителей Поднебесной как прокаженных, способных принести в их дома что-то пострашнее чумы или оспы.

- Действительно, в разных частях света из-за ужасного вируса уже начали бояться китайцев. Но кому выгодна эта вселенская паника?

- Проще назвать, кому не выгодна. Медиа во всем мире часто увлекаются вульгарными теориями заговора. За любой проблемой в мире видят англосаксов, Ротшильдов и Рокфеллеров и другие темные силы. Однако современный мир очень сложен. В нем часто инициаторы тех или иных, в том числе агрессивных действий, одни, а выгодополучателями оказываются другие. Поэтому те выгодополучатели, которых я назову – отнюдь не обязательно, и даже, скорее всего, не организаторы биотехнологической агрессии.

Так, несомненно, происходящие в Китае события выгодны нынешней Администрации США, которая стремится поставить Пекин на колени. В результате действий Трампа только за прошлый год объем торговли между США и Китаем упал на 15%. Более того, сейчас США, по сути, заставляет в рамках подписанной торговой сделки заплатить контрибуцию в виде обязательного импорта товаров из США, включая, кстати, нефть и газ, примерно на 200 млрд. долларов. Эпидемия, конечно же, ослабляет позиции Китая и облегчает давление на него со стороны США.

Эпидемия началась в конце декабря. По состоянию на 28 января 2020 г. погибло от нового коронавируса 105 человек, все в Китае!Фото: REUTERS

Надо иметь в виду, что в Китае идет серьезная внутриполитическая борьба. Отнюдь не все во власти являются сторонниками Си Цзиньпина. В настоящее время пожизненные сроки отбывают три члена Политбюро и бывший глава Генштаба.

Наконец, любая новая вирусная угроза ведет к резкому падению акций одних компаний и к стремительному росту акций и прибылей гигантских фармацевтических компаний. Соответственно, происходящее выгодно для тех биржевых спекулянтов, кто ставит на падение рынка и для хозяев Большой Фармы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/756412" frameborder="0"></iframe> Больницы города Ухань переполнены.

- Значит, кто-то из них и отдал приказ применить в центре Китая, на рынке в Ухане, биологическое оружие, о котором вы сказали в начале нашей беседы?

- Практически со 100% вероятностью можно утверждать, что подобный приказ не отдавал кто-то из высших руководителей любой страны мира, в том числе США. Нынешний политический мир слишком прозрачен, и если бы такое когда-нибудь вскрылось, то последствия для подобного руководителя, его правительства и партии просто невозможно себе представить.

На мой взгляд, дело может быть в другом. Наша планета стала гораздо более опасной с появлением кибер-, информационного и биотехнологического оружия. В отличие от атомного, эти виды вооружения практически невозможно ограничивать и контролировать. Их может создать или просто приобрести, что называется, на открытом рынке любая группировка. И не только террористическая. Во многих странах имеются так называемые инициативники – силы, располагающие необходимыми ресурсами и стремящиеся, осуществив кибернападения или применив генное оружие, либо обеспечить свои, в том числе коммерческие, интересы, либо постараться угодить тем, кто находится у власти.

Кроме того, в отличие от обычных войн, кибер- или биологические войны неизвестно, когда начинаются. Как правило, проявляются уже последствия тех или иных действий. Соответственно, сложно со 100% достоверностью установить, кто совершил нападение.

- Есть одна неувязочка в версии бионападения. Коронавирусы не входят в список потенциальных компонентов биологического оружия из-за низкой смертности. В списке фигурируют сибирская язва, Эбола, Марбург и ряд других возбудителей эпидемий с высокой летальностью среди заболевших.

- Речь идет не о привычном биооружии прошлого века, а о его современных модификациях. Типа генного. Кстати, во время избирательной кампании Трампа некоторые группы так называемых альтернативно правых, в число которых входят белые расисты, неофашисты, сторонники теорий заговора, широко обсуждали тему генетического, этнического оружия. Они писали, что вирус птичьего гриппа – неудачное испытание китайцами биологического оружия, направленного против белой расы. С другой стороны, без всякого заговора в свое время по китайскому телевидению был показан фрагмент выступления профессора , ныне покойного, об эпидемии атипичной пневмонии SARS в Китае в 2003 г. Он прямо сказал: «SARS был разработан ЦРУ специально для убийства китайцев, и не будет заражать японцев».

- Н-да, ту эпидемию атипичной пневмонии действительно вызвал коронавирус SARS, собрат нынешнего 2019-nCoV. 8437 человек заболело, 813 из них скончались. Смертность около 10%. Из-за паники ВВП Китая тогда потерял 2 %. Видимо, кто-то решил повторить коронавирусную атаку на Китай. Но более масштабную. Место и время выбраны удачно. Кстати, в Ухане находится китайско-французская лаборатория, где изучают самые страшные в мире патогенные микроорганизмы, ту же Эболу, Марбург, являющиеся потенциальными компонентами биологического оружия. Можно замести следы. Дескать, это сотрудники лаборатории создали ужасный 2019-nCoV и случайно «выпустили страшного джина из бутылки».

И все же, Елена, разговоры о генном оружии больше смахивают на фейк, дешевую конспирологию. Так и хочется сказать – не верю!

(ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ)

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757204" frameborder="0"></iframe> Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

Карта распространения коронавируса

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