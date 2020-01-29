Может ли коварный коронавирус быть генетической бомбой против китайцев

Продолжение.

Часть 1

В первой части беседы ведущий аналитик Института системно-стратегического анализа Елена Ларина поделилась версией, что коронавирус 2019-nCoV, которым, по мнению медиков, жители города Ухань заразились, лакомясь ядовитыми змеями и летучими мышами, на самом деле – биологическое оружие. Точнее, его современная модификация. Генное, этническое. Избирательно действующее против китайцев.

Журналист «Комсомолки» позволил себе не согласиться с экспертом.

ТЕМА ЗА СЕМЬЮ ЗАМКАМИ

- Елена, все эти разговоры о генном оружии больше смахивают на фейк, дешевую конспирологию. Так и хочется сказать – не верю!

- Ваш скептизизм понятен. Публикации в известных медиа и малодостоверных интернет-источниках базируются на непроверенных фактах, некомпетентных суждениях и фейковых сенсационных новостях. Долгое время в медиа муссировалась информация об искусственном создании СПИД в секретных американских лабораториях и птичьем гриппе как результате утечки биоматериалов из китайских тайных генных предприятий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/757572" frameborder="0"></iframe> Ухань опустел после введения карантина из-за распространения коронавируса.Власти Китая закрыли город Ухань с населением 11 миллионов человек на карантин 23 января, чтобы предотвратить распространение нового типа коронавируса

- Такие же панические слухи недавно ходили в России про Эболу. Дескать, смертоносный вирус создали янки в секретном институте в африканских джунглях. Об этом всерьез вещали с телеэкранов наши политики, военные эксперты. Оказалось чушью.

- Вот и генное оружие проще списать на теорию заговора. Однако вот что настораживает. В последнее время появилось немало серьезных прогнозов развития новых технологий в наступивших двадцатых годах. Как правило, все они касаются проблем искусственного интеллекта (ИИ) и информационных технологий в целом (IT). Но практически нет публикаций о технологическом пакете BEGEN. Эту аббревиатуру ввёл в научный оборот гуру биотехнологий Джейми Метцль, член экспертного консультативного комитета Всемирной организации здравоохранения по разработке глобальных стандартов управления и надзора за редактированием генома человека. Она расшифровывается как биология, генная инженерия, евгеника, нейронауки.

Одна из причин закрытости этой проблематики – политико-оборонная.

На это прямо обращено внимание в докладе Инновационной группы Digital Disruption Давосского экономического Форума «Глубинные технологии BEGEN как возможности и угрозы».

Ведущий аналитик Института системно-стратегического анализа Елена Ларина.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/756395" frameborder="0"></iframe> В китайском Ухане распространяется коронавирус.

- Сам Давосский форум глобальной мировой элиты в этом году – вот совпадение! - проходил 21-24 января, когда паника вокруг китайского вируса начала распространяться по миру!

- Отсутствие серьезных научных работ и расследований на тему генетического оружия и заставляет подозревать, что такие работы ведутся.

- Сразу вспоминается история физика Георгия Флерова, работавшего до войны с Курчатовым над атомной темой. В начале войны Кремлю стало не до ядерного оружия. Флеров, многие другие физики ушли на фронт. В начале 42-го лейтенант в перерыве между боями заглянул в библиотеку Воронежского университета. К его удивлению, в свежих научных американских журналах пропали все статьи по делению урана. Флеров понял, что эти исследования в США засекретили, ведущие ядерщики за океаном явно работают над атомным оружием. Лейтенант отправил письмо Сталину, рассказав о своих подозрениях, предложил срочно возобновить в СССР работы над атомной бомбой. Вскоре его отозвали с фронта. Флеров стал одним из отцов советской атомной бомбы, академиком, Героем соцтруда, лауреатом самых престижных премий…

- Секретность вокруг генетического оружия связана с тем, что оно полностью подпадает под характеристику биологического. Которое, согласно Женевскому Протоколу 1925 года, и Конвенции 1972 г. категорически запрещено не только применять, но и разрабатывать.

На скептический лад в отношении соблюдения этого запрета наводит то обстоятельство, что уже в 90-е гг. прошлого века были опубликованы многочисленные документы, неопровержимо доказывающие, что, по крайней мере, в США, СССР и, вероятно, в Китае до 1991 г. биологическое оружие не просто разрабатывалось, а находилось в распоряжении спецподразделений и учитывалось в военной стратегии и планах тактического развертывания.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/756412" frameborder="0"></iframe> Больницы города Ухань переполнены.

ОБОЮДООСТРОЕ ОРУЖИЕ

- Наиболее достоверный, хотя, по понятным причинам, односторонний доклад «Биооружие следующего поколения» подготовил в 2019 г. для Конгресса полковник вооруженных сил США М.Дж.Эйнско, - продолжает аналитик Елена Ларина. - По его мнению, в настоящее время генные вооружения разрабатываются в Китае, Северной Корее, вероятно, в Израиле, Иране и России. Согласно информации шведских респектабельных медиа, разработки биологического оружия следующего поколения ведутся и в ряде стран НАТО, прежде всего - в США.

- Но биологическое оружие – обоюдоострое! Неуправляемое. Оно будет заражать всех без разбору – и своих, и чужих. Вот почему его не использовали во Второй мировой, а в 1972-м окончательно запретили.

- Речь идет о новом поколении - этноориентированном биогенном оружии. Управляемом.

В сети появились кадры судорог зараженного коронавирусом человека.Подлинность видео не установлена

- Разве такое возможно?

- Действительно, в официальной генетике до сих пор господствует точка зрения, что невозможно создать оружие, ориентированное на людей по национальному, расовому и иным признакам. Между тем, в последние годы руководители высшего уровня в сфере безопасности – Директор Национальной разведки США Д. Клеппер и Секретарь Совета Безопасности России Н.Патрушев говорили о возможности и, более того, реальной опасности разработки и применения генетического оружия, нацеленного на определенные группы населения.

По данным ВОЗ, количество зараженных опасным коронавирусом уже составляет более 4,5 тысяч человек.Фото: REUTERS

ГЕНОМ ПОД УДАРОМ

- Каким образом это чудо-оружие будет выбирать жертвы?

- По специфическим генетическим маркерам. Известно, что у различных рас есть не только внешние отличия в облике, но и свои биогенные маркеры. Например, более 80% представителей негроидной расы, в сравнении с белой, оказываются более устойчивыми к малярии, вызываемой Plasmodiumvivax, если на их эритроцитах отсутствует АгDuffy, являющийся рецептором для паразитов. С другой стороны, вероятность развития диссеминированного кокцидиоидомикоза у выходцев из Африки в 10 раз выше, чем у европейцев.

-Стоп! Есть данные, что китайцы из-за особенностей генома более других наций подвержены пневмонии, от которой и умирают сейчас жертвы нового коронавируса 2019-nCoV. Эпидемия 2003 года в Китае, вызванная другим коронавирусом - SARS, так и называлась – атипичная пневмония! Возможно, действительно против китайцев применили генетическое оружие. Хотя верится с трудом, Елена.

- На многих серьезных конференциях, посвященных политическим аспектам биотехнологий, все чаще высказывается мнение, что в период до 2025 г. весьма вероятно создание биологического оружия массового поражения любых человеческих популяций по ключевым генетическим признакам. Например, один из ведущих западных прогнозистов и экспертов Ник Бостром полагает, что неконтролируемые генетические исследования являются одной из главных угроз существования человечества.

Поражающие элементы – искусственно созданные микроорганизмы (патогены), в том числе штаммы бактерий и вирусов, измененные с помощью технологий генной инженерии. С их помощью можно будет вызывать изменения в наследственности, обмене веществ или поведении миллионов людей, мгновенно заражать их различными болезнями или вовсе уничтожить целую расу.

- Ужас!

- О реалистичности создания генетического оружия свидетельствует и тот факт, что научные центры ряда стран, например, США, занимаются скупкой генетической информации по населению различных регионов. Прежде всего тех, где имеются американские интересы или расположены страны, являющиеся или имеющие большие шансы стать врагами США.

Вероятно, по этой же причине Пекин законодательно запретил предоставление на сторону медицинскими учреждениями или биотехнологическими фирмами данных по геномам китайских граждан. Также, согласно китайскому законодательству, зарубежные фармацевтические компании не имеют право самостоятельно проводить клинические и доклинические испытания лекарств с забором лабораторных данных за пределы Китая.

- Похоже, не помогло.

- Пока делать выводы преждевременно. Принципиально возможны три варианта происхождения вируса. Первый – случайная мутация. Теоретически это вполне возможно. Второй – утечка в одной из биолабораторий, занимающихся столь востребованными сегодня и коммерчески выгодными биотехнологическими исследованиями, связанными с медициной, сельским хозяйством и пищевой промышленностью. Грубо говоря, эта версия: вирус, как ошибка. Наконец третий вариант - результат применения биотехнологического оружия. Разработанного, однако, не в рамках государственных программ, а своего рода «инициативниками». «Инициативники» – группа, располагающая большими ресурсами и преследующая самые разные – от политических до коммерческих – целей, и готовая достигать их любой ценой.

- Какими будут последствия для Китая и мира, если версия о генном оружии 2019-nCoV подтвердится?

- Если смотреть на историю последних 20 лет, то обращает на себя внимание тот факт, что твердо доказать даже весьма вероятные вещи, например, связанные с американской трагедией 11.09.2001, практически невозможно. Одна из самых страшных особенностей кибер- или биотехнологического оружия состоит в том, что их легко можно замаскировать под естественные факторы. Поэтому ни о каком официальном доказательстве речь даже идти не может. Будем надеяться на лучшее.

- В принципе можно ли защититься от «расовых бомб» полным запретом их разработки, использования, пока еще не поздно?

- К сожалению, последний мощный международный Договор - о нераспространении ядерного оружия – вступил в силу полвека назад, 7 марта 1970 года. С тех пор никаких глобальных международных запретов достичь не удалось. Оно и понятно. Когда было две сверхдержавы – СССР и США – и, соответственно, две сферы влияния, договариваться было на порядки легче, чем в нынешнем мире. Где даже внутри государств и элит с каждым годом нарастают противоречия и конфликты. Вы посмотрите, какая война идет в Штатах вокруг Трампа между демократами и республиканцами! Поэтому скажу честно. Ни в какой запрет производства кибер- или биотехнологического оружия не верю. Даже если удастся что-то сделать на уровне государств, останутся «инициативники» различного рода – от коммерческих структур и политических экстремистов до террористических сетей и религиозных фанатиков. Так что надо привыкнуть к мысли, что мы живем во все более опасном мире.

Таймлапс скоростного строительства больницы в Ухане, которая откроется в начале февраля.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Елена Ларина - ведущий аналитик Института системно-стратегического анализа, член Изборского клуба и Сообщества практиков конкурентной разведки. Автор книг «Умножающие скорбь. Как выжить в эпоху войны элит», «Кибервойны ХХ1 века», «Мировойна. Все против всех. Новейшие концепции боевых действий англосаксов», « Холодная война 2.0. Стратегия русской победы», «Час волка. Введение в хронополитику» и многочисленных статей, вышедших в России и за рубежом. Постоянный автор «Комсомольской правды».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757204" frameborder="0"></iframe> Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

ЧАСТЬ 1

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