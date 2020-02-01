Александра Яковлева: «Достали все! Я никуда не пропала»

По Сети прокатилась информация, что популярная актриса перестала выходить на связь.

Примерно полгода назад в эфире популярного телешоу Александра Яковлева призналась, что борется с тяжелым недугом. Уже два года она принимает сильнодействующие, подавляющие раковые клетки препараты.

Однако актриса не падает духом и продолжает борьбу за жизнь. Главной поддержкой для нее является работа.

Тогда было много желающих помочь, перечислить деньги на лечение. Звонили поклонники актрисы из Америки, из Израиля – предлагали медицинскую помощь.

Но она отказывалась, говорила, что у нее есть свои врачи, которым она доверяет. «А клянчить деньги я не хочу», - сказала Александра Яковлева в интервью «КП». Но хочет их заработать актерской профессией. Такая позиция только вызывала уважение.

И вот сегодня в новостных лентах появились сообщения, что Александра Яковлева перестала выходить на связь, мол, журналисты на протяжении длительного времени пытались связаться с ней, но ничего не вышло. Все телефоны актрисы находятся вне зоны действия сети или выключены.

Мы позвонили Александре Евгеньевне, чтобы узнать, что с ней происходит.

- Ну просто какая-то достача идет, - резко отреагировала Александра Яковлева. - Куда я пропала? Да никуда! Почему я должна докладывать, где я, что со мной происходит. Извините, не буду…

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/718456" frameborder="0"></iframe> «Метастазы пошли в мозг».Многие знают Александру Яковлеву по фильмам «Экипаж» и «Чародеи». Сейчас актрисе 62 года, и она ведёт отчаянную борьбу со страшной болезнью. Пожелаем артистке здоровья!

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