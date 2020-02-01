Александра Яковлева: «Достали все! Я никуда не пропала»
По Сети прокатилась информация, что популярная актриса перестала выходить на связь.
Примерно полгода назад в эфире популярного телешоу Александра Яковлева призналась, что борется с тяжелым недугом. Уже два года она принимает сильнодействующие, подавляющие раковые клетки препараты.
Однако актриса не падает духом и продолжает борьбу за жизнь. Главной поддержкой для нее является работа.
Тогда было много желающих помочь, перечислить деньги на лечение. Звонили поклонники актрисы из Америки, из Израиля – предлагали медицинскую помощь.
Но она отказывалась, говорила, что у нее есть свои врачи, которым она доверяет. «А клянчить деньги я не хочу», - сказала Александра Яковлева в интервью «КП». Но хочет их заработать актерской профессией. Такая позиция только вызывала уважение.
И вот сегодня в новостных лентах появились сообщения, что Александра Яковлева перестала выходить на связь, мол, журналисты на протяжении длительного времени пытались связаться с ней, но ничего не вышло. Все телефоны актрисы находятся вне зоны действия сети или выключены.
Мы позвонили Александре Евгеньевне, чтобы узнать, что с ней происходит.
- Ну просто какая-то достача идет, - резко отреагировала Александра Яковлева. - Куда я пропала? Да никуда! Почему я должна докладывать, где я, что со мной происходит. Извините, не буду…
«Метастазы пошли в мозг».Многие знают Александру Яковлеву по фильмам «Экипаж» и «Чародеи». Сейчас актрисе 62 года, и она ведёт отчаянную борьбу со страшной болезнью. Пожелаем артистке здоровья!
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ИСТОЧНИК KP.RU