Почему россиян будут вывозить из Китая на военных самолетах

Уже в понедельник–вторник граждане России, оказавшиеся в районах, ставших очагами эпидемии новой коронавирусной инфекции, будут эвакуированы из Китая на Родину. Распоряжение об этом отдал президент Владимир Путин, который поручил провести операцию силами военно-транспортной авиации Воздушно-Космических Сил РФ.

Минобороны оперативно отреагировало на распоряжение главы государства, выделив для этих целей сразу 5 самолетов. Скорее всего, речь идет о наиболее массовых в ВКС военных транспортниках Ил-76. Хотя могут быть использованы и другие типы самолетов. Выделенного количества бортов вполне достаточно, поскольку количество наших сограждан, которых надо вывезти из провинции Хубэй, являющейся главным очагом эпидемии, оценивается в 341 человека, из них 300 находятся в печально известном городе Ухань, столице этой провинции.

Первоначально предполагалось, что первые самолеты могут вылететь в Китай уже в субботу, но время вылета пришлось перенести, поскольку авиационным властям надо определить и согласовать все параметры полетов: эшелон, время пролета, непосредственно маршруты воздушных линий, по которым пойдут самолеты, частоты, на которых будут проходить переговоры пилотов с наземными службами и кучу прочих «мелочей», без которых сейчас невозможен ни один полет, а уж тем более, международный. Тем временем и посольским сотрудникам требуется время, чтобы связаться со всеми российскими гражданами и согласовать с ними время и маршруты выхода к точкам сбора, откуда будет осуществляться эвакуация.

Почему военные самолеты, а не гражданские? Тут сразу несколько ответов, каждый из которых лишь подтверждает пользу этого выбора. Первое – обычный пассажирский самолет не в состоянии обеспечить размещение внутри необходимой медицинской аппаратуры и техники, которая, несомненно, будет присутствовать на задействованных в операции самолетах вместе с бригадами военных или иных медиков (я бы не стал даже исключать отдельные подразделения войск РХБЗ в средствах индивидуальной защиты) со средствами защиты как для себя, так и эвакуируемых. Точно так же наверняка учитывалось, что военные летчики, получив приказ, отдадут честь и приступят к его исполнению. А что касается гражданских самолетов, то здесь надо будет связываться с авиакомпаниями, разрабатывать с ними варианты компенсации за использование коммерческих бортов для государственных нужд, за простой, за последующую дезинфекцию и т.д. При этом все это время они будут выведены из коммерческого оборота своих компаний.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757204" frameborder="0"></iframe> Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

А по прилету все эвакуированные будут помещены карантин на две недели. Именно таков, как утверждают медики, инкубационный период развития вируса – 14 дней.

Единственной проблемой, как говорят специалисты, для осуществления этих спасательных полетов, будет то обстоятельство, что экипажам после пересечения границы придется вести переговоры с наземными службами на английском языке. Но и с этим вряд ли возникнут проблемы, поскольку российские ВКС имеют опыт проведения эвакуаций из зон бедствий и конфликтов, находящихся в других странах.

КОРОНАВИРУС В КИТАЕ: ЧТО ИЗВЕСТНО

Напомним, на сегодняшний день в России выявлено два случая заражения коронавирусом - в Забайкалье и Тюменской области. Заразившиеся - граждане Китая. Они прибыли в Россию 26 и 28 января. (подробности)

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/758110" frameborder="0"></iframe> Коронавирус добрался до России.В России выявили два первых случая заражения коронавирусом. Но власти советуют не паниковать

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус у людей: что такое, симптомы, методы лечения

Новый вид вируса 2019-ncoV был зафиксирован в декабре прошлого года в Китае в городе Ухань и адаптировался для передачи между людьми. По мнению ученых, коронавирус опасен тем, что вызывает быстрое развитие пневмонии (подробности)

"Китайские шпионы отправляли посылки с образцами коронавируса из Канады". Топ слухов о болезни

«Комсомолка» изучила самые громкие фейки о смертельной инфекции, которые пока остаются без подтверждений (подробности)

Новые данные: как передается «китайский» коронавирус и сколько он живет в окружающей среде

Эксперт Минздрава КНР сообщила, что возбудитель опасной инфекции может выживать вне организма до 2 суток (подробности)

КСТАТИ

Китайский коронавирус: Россия спасает своих людей из Уханя и Хубэя

Признаны заболевшими жители Забайкалья и Тюменской области [видео]

Коронавирус добрался до России: двое больных выявлены в Забайкалье и Тюменской области

О первых случаях заражения в нашей стране сообщила Татьяна Голикова (подробности)