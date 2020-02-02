2020-02-02T06:49:01+03:00
В мире

Зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса за пределами Китая

На Филиппинах скончался 44-летний мужчина
Мария ИГНАТЬЕВА
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Зафиксирован первый случай смерти от коронавируса за пределами КитаяЗафиксирован первый случай смерти от коронавируса за пределами КитаяФото: REUTERS
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Всемирная организация здравоохранения зафиксировала первую смерть от нового коронавируса за пределами Китая. На Филиппианах скончался 44-летний мужчина, который приехал в страну из Уханя.

- Мужчина в возрасте 44 лет - второй подтвержденный заболевший коронавирусом 2019-nCoV на Филиппинах. Он скончался 1 февраля 2020 года, - сообщает организация в своем аккаунте в Twitter.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что в Китае от нового коронавируса скончались 304 человека. До случая на Филиппинах это число погибших от заболевания было единым по всему миру. Таким образом, после заявления ВОЗ число летальных исходов достигли 305. По последним данным, в КНР заражены больше 13 тысяч человек. Более 100 человек заболели вне Китая.

В России зафиксированы два случая заражения. Также случаи заражения «китайским коронавирусом» были зафиксированы в Соединенных Штатах, Канаде, Франции, Германии, Австралии, Арабских Эмиратах и других странах.

Коронавирус - пути заражения и профилактика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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