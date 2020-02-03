Как мы искали китайскую заразу на московском «мокром рынке»

Какое слово в 2020 году станет главным, стало очевидно уже в январе. Коронавирус. О том, откуда взялась и на что способна эта смертоносная зараза, рассуждают с видом знатоков все, кому не лень. Циники плодят в сети шутки: «Если парень позвал тебя на свидание, не обольщайся. Ему просто не с кем обсудить пандемию коронавируса».

В России до последнего надеялись, что штамм 2019-nCoV нашу границу не пересечет. Но увы. На днях Россия стала 23-й страной, где были выявлены сразу два случая заражения китайским коронавирусом.

Оба - граждане КНР. Студенты. Недавно прибыли из с родины. Один - в Забайкальском крае, другой - в Тюменской области.

- Оба находятся под жестким наблюдением, изолированы, им оказывается необходимая помощь, - отчиталась глава штаба по противодействию китайской инфекции, вице-премьер Татьяна Голикова.

Стоит ли России ждать эпидемии коронавируса, разбиралась корреспондент «КП».

"МОКРЫЙ РЫНОК" ЕСТЬ И В МОСКВЕ

Ежегодно в Россию приезжают миллионы китайцев. В 2019 году их число перевалило за 2,3 млн человек. Такую солидную цифру приводит МВД. Предчувствуя заявления об азиатской экспансии, успокою: 1,78 млн человек - это туристы, которые не задерживаются в Москве или Питере более чем на две недели. Остальные - студенты (95 тысяч) и простые работяги (140 тысяч). Так себе нашествие.

Но и этого числа хватит, чтобы сразить Россию коронавирусом нового типа. Ученые поначалу прогнозировали худшее: от одного заболевшего может заразиться от 3 до 5 человек. Вирусологи до сих пор не могут установить переносчика нового штамма. Утверждения, будто во всем виноваты летучие мыши (чаще всего именно в их организме находят различные виды коронавируса), опровергли греческие ученые. Они заявили, что половина генома 2019-nCoV имеет уникальную структуру. Выходит, мир столкнулся с новым – уже 41-м видом коронавируса.

Зато известен эпицентр распространения заразы - рынок Хуанань в городе Ухань в той самой провинции Хубэй. Точнее, западная его часть, где располагается «мокрый рынок».

- В 33 из 585 образцов с рынка морепродуктов Хуанань были обнаружены нуклеиновые кислоты коронавируса. Это говорит о том, что источником вируса являются дикие животные, торговля которыми осуществлялась на рынке, - отметили в Национальном центре по профилактике и контролю заболеваний Китая.

«Мокрый рынок» - азиатский феномен. Кузнечики, сверчки, морские гады, змеи, летучие мыши. И не только. Прямо тут на прилавке продавцы свежуют туши верблюдов и волков. А затем смывают кровь и требуху прямо на пол.

- В Москве тоже есть свой «мокрый рынок», - улыбается мне китайская студентка Лю Цзявэнь. И сдает мне все пароли и явки.

На юго-востоке Москвы, возле МКАДа, раскинулся гигантский рынок «Садовод».Фото: Мария БЕРК

ЗООФОБУС ВО ФРИТЮРЕ

На юго-востоке Москвы, возле МКАДа, раскинулся гигантский рынок «Садовод». Именно сюда в начале 2000-х мэр Лужков сослал из центра столицы легендарную «Птичку» (так в народе прозвали Птичий рынок).

Домашняя живность нашла приют в огромном, неотапливаемом ангаре. Уже при входе в нос бьет смесь запахов - собачьего сухого корма, опилок и экскрементов. Ежась от холода, иду на поиски рядов, где торгуют…

- Нечистью, - уточняет продавщица в павильоне с аквариумными рыбками. Буквально за углом предлагают насекомых и земноводных, которые сгодятся и в корм – животным, и в пищу - людям. Правда, таких лавок немного, я насчитала всего три.

- Валера! Мне пять зоофобусов, - командует дядька в зеленом ватнике, поправляя съехавшие на нос очки. В руках солидный список из энного количества наименований. Он тут явно постоянный покупатель.

Валера, мужик лет 60, зачерпывает пластиковым совком из здорового ящика горсть извивающихся желтоватых личинок. От одного их вида мне становится тошно. А Валере - хоть бы хны.

- А вы зоофобус брать будете? - вмешивается в разговор владелец лавки Анатолий. Валера - его помощник. - Полторы тысячи кило.

- А что это за тварь? - дрожащим голосом спрашиваю я.

- Личинки жуков. Смотрите, какие мясистые. У нас их берут эти самые, - и Анатолий растягивает уголки глаз, изображая китайца. - Жарят во фритюре. Пробовал я как-то зоофобус… Гадость. Хрустящие, как чипсы.

Личинки жуков идут в пищу.Фото: Мария БЕРК

ТАРАКАНЫ С МОСКОВСКОЙ ПРОПИСКОЙ

Моя легенда проста. Я работаю в китайском ресторане. Мы готовимся к открытию и ищем поставщиков экзотики.

Мое появление продавцов не удивило. Жители азиатских стран, привыкшие к хрустящим кузнечикам, - частые посетители московской «Птички».

- Сверчков возьмите, есть черные и светлые. Посмотрите, какая саранча! Одна штука - 20 рублей. Мадагаскарские тараканы. Их тоже хорошо берут для готовки. Взрослые - 50 рублей, помельче - отдам за 20, - расхваливает Анатолий свой товар и предлагает брать оптом.

- А откуда привозите? Надеюсь, не из Китая.

- Да не бойтесь. Мы их сами здесь разводим. Считайте, с московской пропиской.

Темноватая лавка уставлена снизу доверху аквариумами со всякими тварями. Тут и круглая жаба с немигающим взглядом, и паук, похожий на тарантула. На стекле, за которым свернулся пестрый клубок змеи (надпись: «Не продается»).

- Здесь раньше работало вьетнамское кафе. Так там вьетнамцы готовили отменную жаренную саранчу, - с ностальгией вспоминает еще один помощник Анатолия. - Мы туда постоянно ходили. А потом кафе спалили.

Неплохой метод борьбы с распространением заразы. Следовало бы и владельцам «мокрого рынка» в Ухане взять на вооружении.

Мадагаскарские тараканы.Фото: Мария БЕРК

«НИКТО НАС НЕ ЗАКРОЕТ»

Во всех павильонах «Птички» разговоры только о коронавирусе.

- От человека к человеку этот вирус по природе своей не передается. Да и заразность у него низкая, - учила продавщиц женщина в тонком пуховике. Судя по всеобщему вниманию, ораторша пользовалась авторитетом. - Жрут в своем Китае всякую гадость живьем - летучих мышей, змей с кузнечиками. А потом удивляются, откуда эпидемии у них берутся.

- А тут пугали, что и нас закроют на две недели на карантин, - пробормотала одна из продавщиц.

- Глупости! Никто нас не закроет, - отмахнулась тетка в пуховике и решительно направилась в сторону выхода.

- Хороший все-таки у нас ветврач, - приговаривали ей вслед продавщицы. - Умеет успокоить.

Домашняя живность нашла приют в огромном, неотапливаемом ангаре.Фото: Мария БЕРК

МОСКОВСКИЙ ШАНХАЙ

За время моего рейда на «Птичьем рынке» ни одного китайца с контрабандными летучими мышами не было обнаружено. Да и несмотря на специфические запахи и скопление животных, московская «Птичка» дает фору уханьскому «мокрому рынку» в плане соблюдения санитарных норм. Что ж, будем искать. И то, что мне было нужно, нашлось всего в нескольких километрах.

ТЦ «Москва» у метро Люблино больше напоминает рынок в приграничном Благовещенске: все надписи дублируются на китайский, а некоторые вывески и вовсе состоят из иероглифов.

Отыскать процветающий китайский квартал самому нелегко. Зато каждый, кто тут работает, укажет дорогу.

- Вон туда, где надпись «продовольственные ряды», - охранник тыкает пальцем в длиннющий одноэтажный ангар с десятками дверей.

Толкаю здоровую створку и оказываюсь в просторном помещении, напоминающем холл. По обе стороны - магазины, а перед ними - фруктово-овощные прилавки и рыбно-мясные витрины.

Вот он, московский Шанхай. Внимательно оглядываю окружающих и понимаю, что я тут единственная русская. Вокруг одни китайцы - и продавцы, и покупатели. Все поголовно в медицинских масках, и не простых, а с респираторами.

От такой картины мне стало не по себе. И несмотря, что кругом было довольно чисто, рука непроизвольно потянулась к спиртовому дезинфектору.

Обитатели птичьего рынкаФото: Мария БЕРК

ПОТРОХА И ТРЕБУХА

- А это что у вас, - тыкаю в желтоватую субстанцию, напоминающую по форме размякшие морские кораллы.

Продавец бойко отвечает на гремучей смеси русского с китайским. Видя не понимание в моих глазах, он повторяет медленнее, надеясь, что до меня дойдет. Но бесполезно.

- А это? - в надежде указываю на розовые отростки.

На помощь продавцу подскакивает еще один китаец и повторяет тоже самое:

- Сли ли на.

Тьфу! Вопрос о цене также потерпел фиаско. Это потом я узнала, что китаец предлагал мне свиной желудок и кишки…

Бреду дальше и останавливаюсь у контейнера, где в предсмертных конвульсиях бьется мелкая рыбешка.

- Откуда рыба?

- Москва! Москва! - радостно кричит китайский продавец в маске, и тут же норовит наловить мне с десяток рыб.

- Если только из Москвы-реки, - недоверчиво отвечаю я. - Из Китая небось!

- Тут ничего китайского не осталось, - внезапно вклинивается молодой русский охранник. - Уже неделя, как им запретили торговать своими товарами. Из-за вируса за этим сейчас строго следят.

Прилавки с рыбкамиФото: Мария БЕРК

НЕ ПРЕВЫШАЯ НОРМЫ

Захожу в крохотный магазин в надежде отыскать китайскую лапшу. Но полки, подпирающие потолок, заставлены российскими дошираками, печеньем «Юбилейное» и шоколадками «Аленка».

- Тааак, контроль, - раздается ленивое предупреждение, и в лавку вкатывается рыжеволосый мужик в спецовке. Три продавца в масках и шапочках вытягиваются по стойке смирно. Контролер не спеша подносит каждому ко лбу аппарат по измерению температуры.

- Мне! Мне померьте! - выскакивает из подсобки крохотная девушка. Для работников приход контролера - бесплатное шоу.

- Нормальная у тебя температура, 36 и 6. Вас давайте посмотрим, - обращается мужчина к двум продавщицам. – 37… 36 и 8… Сойдет.

Очередь дошла до парнишки. Аппарат мигнул и показал 37,3.

- Нормально, - довольно заявил контролер, что-то записывая в ведомость.

- Как 37 и 3 нормально? У вас какая предельно допустимая температура? - возмутилась я, памятуя, что норма - все до 37 градусов. А тут явно повышенная!

- 38… - несмело выдавил парнишка.

Глазки контролера испуганно забегали по продавцам, но он не нашел ничего лучше, как просто промолчать.

МАНГО ИЗ-ПОД ПРИЛАВКА

- Девушка, мандарины! Сладкие, вкусные, - зазывает меня продавщица, явно уроженка Кавказа. Женщина смелая - без маски.

- Не китайские?

- У меня ничего китайского нет. Запретили. Единственное, что есть - тайские манго. Их сказали с глаз убрать, а из-под прилавка продавать разрешили, - жестом фокусника женщина скидывает с ящика покрывало, демонстрируя мне желтые бока манго. - Хотите кусочек? Я тут один решила попробовать…

Замечаю на краю прилавка сочную мякоть, но отказываюсь:

- Вирус. Страшно… Но у вас контроль строгий, температуру всем меряют.

- Температуру? - изумилась продавщица. - Может, они сегодня до этого додумались, но ко мне еще никто не подходил, хотя я посередке стою.

- А может, у них выборочная проверка, - предполагаю я.

- Кто ж их знает, - пожимает плечами женщина. - Пусть меряют, я только за. Лучше сразу заразу обнаружить, чем теряться в догадках среди этого Шанхая.

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