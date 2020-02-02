Певица МакSим находится в больнице в состоянии средней степени тяжести

Не успели поклонники певицы МакSим смириться с решением артистки прекратить выступления по состоянию здоровья, как появились неожиданные подробности происходящего со звездой. Артистка находится в больнице.

"У нее с сосудами проблемы. Она ударялась ногами, с позвоночником проблемы, ноги болят", - рассказала помощница певицы МакSим Маргарита Соколова. По ее словам, в настоящее время артистка находится в больнице в состоянии средней степени тяжести, передает "Звезда".

Соколова уточнила, что ее подопечная давно жаловалась на головные боли и плохо спит, информируют Вести.Ru. Ранее менеджер обратилась в своем блоге к подписчикам.

"В связи с обострением проблем со здоровьем, связанных с травмами, полученными в аварии в 2019 году, и по настоятельным рекомендациям врачей, мы приняли решение об уходе МакSим в бессрочный отпуск на неопределенный срок... Мы приносим всем глубочайшие извинения за отмену предстоящих концертов и мероприятий", - написала Маргарита.

Напомним, авария произошла на скользкой дороге. Артистка находилась за границей и спешила на рейс в Москву на машине. Однако ее водитель не справился с управлением. Вскоре после аварии МакSим призналась, что получила сильные ушибы, у нее опухли ноги и она первое время не могла говорить. "Только в клинике осознала, как тело буквально ломит. Просто шок. До ног первое время невозможно было даже дотронуться. Челюсть, на которую пришелся основной удар, очень болит", - делилась артистка своей бедой.