"Тело потеряла": что на самом деле произошло с певицей МакSим

Певица МакSим в последнее время заставляет всерьез волноваться и огорчаться своих поклонников. Звезда, по мнению публики, переживает не самые лучшие времена. Ну а сообщение о том, что артистка уходит со сцены и вовсе произвело эффект разорвавшейся бомбы. И если помощница знаменитости объяснила такой шаг своей подопечной проблемами со здоровьем из-за аварии в 2019 году, то скандальная обозревательница Лена Миро назвала причину иного характера.

Певица MaкSим прекращает все выступления и отправляется в бессрочный отпуск. С таким заявлением выступила помощница артистки Маргарита Соколова. Она извинилась перед поклонниками звезды, а также перед организаторами ее выступлений. Но изменить ничего нельзя.

"В связи с обострением проблем со здоровьем, связанных с травмами, полученными в аварии в 2019 году, и по настоятельным рекомендациям врачей мы приняли решение об уходе МакSим в бессрочный отпуск на неопределенный срок начиная с сегодняшнего дня. Я прошу вас отнестись к сложившейся ситуации с большим пониманием и проявить уважение к артистке так, как вы всегда это делали", - обратилась Соколова к пользователям соцсети в блоге.

После таких тревожных вестей поклонники МакSим потеряли покой и сон. Они оставляют сотни сообщений, гадая, что же на самом деле стряслось с кумиром миллионов. Ведь совсем недавно публика обсуждала то, как сильно изменилась их любимица.

Скандальный блогер Лена Миро предположила, что виной всему не проблемы, связанные "с травмами, полученными в аварии", а возможное пристрастие артистки в алкоголю. "Нет, я не утверждаю, что МакSим - алкоголичка. Но очень на нее похожа. Не каждая женщина имеет на лице характерный отек, свойственный алкоголичкам. Далеко не каждая из женщин сталкивается с набором веса, который также характерен для пьющих баб", - рассуждает Миро в блоге.

Лена продолжила развивать свою мысли и заявила, что ей очень жаль артистку. Однако отметила, что, когда человек появляется на рабочем месте в нетрезвом виде, его увольняют.

"Именно это, подозреваю, и произошло с МакSим. Устав от ее возлияний, продюсеры просто выперли певицу «в бессрочный отпуск на неопределенный срок». Тем более, что МакSим - это не Монсеррат Кабалье, а все-таки певица ртом уровня «поющих трусов». Для «поющих трусов» очень важно иметь тело, на котором хорошо сидят любые трусы. МакSим это тело потеряла. Скорее всего, пропила и прозакусывала", - не исключила обозревательница.

Отметим, что в последнее время МакSим действительно выглядела не лучшим образом. Чего только стоило выступление исполнительницы на музыкальной премии "Золотой граммофон" в ноябре 2019 года. Тогда зрители были шокированы опухшим лицом звезды. По словам очевидцев, вокалистка еле двигалась по сцене.

В соцсетях публика писала о том, что у МакSим был болезненный вид. Причиной же опухшего лица одни называли якобы последствия неудачных экспериментов с внешностью, а другие предположили, что на облике певицы отразилась ужасная автомобильная авария, в которой та пострадала весной, поэтому теперь певица проходит гормональную терапию.

Напомним, авария произошла на скользкой дороге. Артистка находилась за границей и спешила на рейс в Москву на машине. Однако ее водитель не справился с управлением. Вскоре после аварии МакSим призналась, что получила сильные ушибы, у нее опухли ноги и она первое время не могла говорить. "Только в клинике осознала, как тело буквально ломит. Просто шок. До ног первое время невозможно было даже дотронуться. Челюсть, на которую пришелся основной удар, очень болит", - делилась артистка своей бедой.