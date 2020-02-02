2020-02-02T20:08:38+03:00
Звезды

"Мы не будем пить, мы ничего делать такого не будем": Успенская обещала лечиться вместе с дочерью

Татьяна Плаксина молит о помощи
Ольга ЛИБГАРДТ
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В семье Любови Успенской разразился грандиозный скандалВ семье Любови Успенской разразился грандиозный скандалФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Вторые сутки светская тусовка стоит на ушах. В семье Любови Успенской разразился грандиозный скандал. Единственная дочь королевы шансона раскрыла правду о своих отношениях со звездной матерью. От откровений 30-летней Татьяны Плаксиной волосы встают дыбом.

Шокирующие признания Татьяны Плаксиной в эфире передачи "Звезды сошлись" касаются не только ее взаимоотношений с Любовью Успенской, но и личной жизни дочери и знаменитой родительницы. Ведущий шоу Оскар Кучера отметил, что в программу Татьяна обратилась сама, заявив, что у нее есть боль и ей нужна помощь. "Нужна какая-то человеческая помощь, чтобы выбраться из этого ада", - взмолилась она.

Единственная дочь певицы на всю страну сообщила, что после жуткой аварии в Коста-Рике, когда она разбила лицо, она принимала запрещенные препараты якобы с согласия матери.

"Я немножко «присела» на запрещенные препараты. Но она сама мне их предоставляла", - заявила Плаксина.

Однако потом Любовь Успенская положила дочь в клинику. "Меня запирали и закалывали. Это было год назад. Меня там закололи нейролептиками, чтобы я была как овощ. Забрали телефон, паспорт, меня там задерживали без согласия. Это же незаконно", - пожаловалась наследница звезды.

Шокирующие признания Татьяны Плаксиной в эфире касаются не только ее взаимоотношений с Любовью Успенской, но и личной жизни. Фото: кадр передачи "Звезды сошлись"

Шокирующие признания Татьяны Плаксиной в эфире касаются не только ее взаимоотношений с Любовью Успенской, но и личной жизни. Фото: кадр передачи "Звезды сошлись"

Татьяна призналась, что сохранила доказательство нездоровых отношений с родительницей. Плаксина рассказала, что записала разговор с матерью. Успенская была сильно обеспокоена психическим состоянием дочери и предлагала ей обратиться к врачу. Звезда шансона пообещала составить дочери компанию и лечиться вместе.

"Пойдем к психотерапевту, ты пойдешь. Я даже пить не буду алкоголь. Мы не будем пить, мы ничего делать такого не будем. Я хочу быть трезвой, головой чистой. Я хочу, чтобы ты была чистой, свободной, счастливой, благополучной. Чтобы я сидела дома, а ты зарабатывала деньги", - передает НТВ.

Наследница также рассказала, что хотела бы пойти в христианский храм, но мать, исповедующая иудаизм, запрещает ей интересоваться другой религией. "Она проклинала меня за то, что я в храм хотела пойти, потому что мы принадлежим к иудейскому роду, еврейской традиции. Я искала равновесие, покой. Я уже хотела в храм обратиться, к богу. И она меня проклинала за это: «Лучше помри, чем пойдешь в храм».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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