"Удерживали ее в гостиницах, прятали": у дочери Успенской диагностировали хронический шизофреноподобный психоз

Шокирующие откровения единственной дочери Любови Успенской получили неожиданное продолжение. Татьяна Плаксина на всю страну раскрыла правду об отношениях со звездной мамой. Она сообщила, что родительница "угрожала ей санитарами, запирала дверь на ключ и начинала ее душить". Однако, как заявила королева шансона, светские хроникеры попросту воспользовались психическим состоянием наследницы и буквально взяли 30-летнюю девушку в заложницы.

"Они обещали мне, что сделают крутую программу, расскажут про мое творчество, я прочитаю стихи, спою песню! Не ожидала, что там пойдут нападки со всех сторон! У меня не было возможности ни с кем связаться, не было сим-карты. Они хотели побольше грязи, давить на чувства, на больные места...", - сетует Татьяна Плаксина, комментируя свои скандальные слова в эфире передачи "Звезды сошлись".

В шоке пребывает и сама Любовь Успенская. Ведь певица всегда была близка с дочкой и поддерживала Таню после того, как девушка неудачно упала в Коста-Рике, ударившись лицом об асфальт.

"Я шокирована... Меня просто обливают грязью, а мою дочь выставляют посмешищем и бомжихой! Эта девочка всегда была и есть для меня человеком тонким, чувствительным, талантливым... А на экране я увидела... не свою дочь. Никогда бы не подумала, что она может такое говорить", - цитирует Любовь Залмановну "СтарХит".

При этом артистка не скрывает, что действительно повздорила с Таней. Говорит, это была обычная ссора, которая могла случиться в каждой семье. Плаксина от расстройств даже ушла из дома. А ночью не вернулась, тогда-то у Успенской и екнуло сердце. Она поняла, что с девушкой что-то не так.

Певица подозревает, что репортеры захватили ее ребенка как заложницу. "Это было 27-го числа, а 28-го вечером я узнала, что она в лапах этих зверей... Они наобещали ей всего вплоть до проведения очередной операции. Ты попадаешь к ним в клетку, а потом они рвут тебя на части!", - уверена звезда.

Певица не могла дозвониться до дочки и не знала, где та находиться. "Я жила в этом аду три дня. Они отобрали у нее телефоны, удерживали ее в гостиницах, прятали. Она была как будто под гипнозом, говорила жуткие вещи, что я ее душила, запирала на ключ, грозилась отправить в психушку. Этого не было! Я никогда в жизни не сделала бы такого. Она самое святое, что есть в моей жизни", - констатировала Любовь.

Певица заверила, что не позволит очернить имя своей девочки. "Я буду судиться, никогда не оставлю это и не прощу. Я все это делаю ради защиты чести и достоинства моей Танечки", - сказала, как отрезала, знаменитость.

В свою очередь, адвокат певицы сообщил, что у Плаксиной диагностирован хронический шизофреноподобный психоз. "По сути она не отдает отчета своим действиям", - заявил он.

По странному стечению обстоятельств признание Татьяны Плаксиной прозвучало через несколько дней после того, как ее мать рассказала о нестабильном психическом состоянии наследницы. "Моя дочь Татьяна действительно пострадала в аварии год назад. И да, ее душевное состояние пошатнулось, психологически она не справляется самостоятельно с болезнью. Три клиники за нашими плечами не дали должного результата", - делилась артистка с kp.ru.

Отметим, Любовь Успенская все свое свободное время проводит подле больной дочки. Наследница артистки до сих пор не восстановилась после жуткой травмы - двойного перелома и потери нескольких зубов. Татьяна Плаксина сильно покалечилась после аварии в Коста-Рике, ударившись лицом об асфальт. Ее прооперировали, но неудачно. У девушки началось заражение крови. "Три зуба нижних ушли на три миллиметра вниз. Их пришлось вырывать и вырезать эту десну, потому что начался абсцесс", - рассказывала королева шансона. Теперь певица буквально разрывается между работой и ребенком. Но бросить концертную деятельность она не может - ее график расписан на месяцы вперед.