Генпрокуратура обязала СК переквалифицировать дело сестер Хачатурян с «убийства» на «самооборону»

Неподтвержденная информация о том, что Генеральная прокуратура отказалась подписывать обвинительное заключение и отправлять в суд дело сестер Хачатурян в том виде, в которым оно было передано Следственным комитетом, появилась еще в декабре. Однако, защитники девушек никаких официальных заявлений на эту тему не делали, так как никаких уведомлений или других официальных бумаг не получали.

Сейчас постановление прокуратуры выдано подозреваемым и стало известно его содержание. В частности, Виктор Гринь указал, что следствие, признав факт систематического насилия со стороны отца, что влекло за собой угрозу жизни и здоровья девочек, но не учло этого в обвинительном заключении.

Так же сотрудниками ГУ СК не было уделено должного внимания судебно-медицинской экспертизе института им. Сербского. А медики нашли прямую связь между выявленным у сестер психическим расстройством (а это тяжкий вред здоровью) и длительными действиями Михаила Хачатуряна по отношению к ним.

Так же теперь уже экс-сотрудник генпрокуратуры приводит разъяснение Верховного суда, согласно которым состояние необходимой обороны может быть вызвано посягательствами, носящими длящийся и продолжаемый характер. И право на необходимую самооборону в этом случае сохраняется до момента окончания таких посягательств.

В целом, как резюмировал Гринь в своем постановлении, «собранные по делу доказательства опровергают квалификацию действий обвиняемых как убийство. А выводы следствия не основаны на совокупной и всесторонней оценке собранных доказательств».

Одним словом, переквалификация с 105 УК РФ «Убийство» на 37 УК РФ «Необходимая самооборона».

Кстати, отдельно в постановлении Генпрокуратуры было сказано про старшую сестру Крестину. В момент убийства ее в квартире не было, она выскочила за дверь и стояла у лифта, чему есть самые непосредственные доказательства — видеозапись с камер. И замгенпрокурора отметил, что при этом обвинение против нее строится только на основании самых первых показаний сестер (они у всех троих слово в слово написаны под копирку) и не учтены иные материалы, имеющиеся в деле.

Теперь слово за СК, обжалуют они данный документ или нет. Если нет, то Марию, Ангелину и Крестину могут освободить от какой-либо уголовной ответственности. Напомним, в настоящий момент все трое обвиняются по самой тяжкой статье УК РФ «Убийство группой лиц по предварительному сговору» и им грозит до 20 лет тюрьмы. Девушки в июле 2018 зарезали собственного отца у себя дома.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/734973" frameborder="0"></iframe> Шокирующее видео из телефона Михаила Хачатуряна, убитого тремя дочерьми.

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