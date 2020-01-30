Обвинение сестрам Хачатурян переквалифицируют с убийства на самооборону
В четверг, 30 января, заместитель генпрокурора России Виктор Гринь отказался утвердить обвинительное заключение по делу сестер Хачатурян и потребовал, чтобы Следственный комитет переквалифицировал его с «убийства» на «необходимую оборону».
Об этом рассказал журналистам адвокат одной из девушек Алексей Паршин, уточнив, что это влечет за собой прекращение уголовного преследования. По словам защитника, замгенпрокурора счел, что выводы следствия «не соответствуют фактическим обстоятельствам» того, что на самом деле произошло в день убийства их отца Михаила Хачатурян – 27 июля 2018 года.
Михаил Хачатурян оружие любил больше, чем дочек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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