Мария Шукшина растрогала видео с маленьким внуком из церкви

Актриса Мария Шукшина наслаждается ролью заботливой бабушки. Недавно артистка делилась важной новостью: бывшая невестка Фрейя Зильбер отдала ей сына Марка. Отцом малыша является старший наследник артистки Макар Касаткин. И вот теперь у Шукшиной есть новый повод для счастья.

Мария Шукшина крестила внука Марка. Об этом она объявила в своем блоге.

"У нас радость, и мы радуемся! Теперь и у нашего Маркуши есть Ангел Хранитель, который будет охранять его от всего плохого, и никакой враг теперь ему не страшен, а нам и подавно!", - написала знаменитость.

Она разместила трогательное видео из церкви. Сначала идут кадры с малышом Марком, который ходит по храму и старательно все изучает. Заботливая бабушка следует за ним и нежно целует.

shukshina_maria Вот теперь и у нашего Маркуши есть Ангел Хранитель

А потом показаны сами крестины. Отец мальчика Макар Касаткин держит сына на руках после таинства.

Подписчики были растроганы увиденным. Они оставили в адрес Шукшиной много теплых слов: "Счастья вашей семье. Пусть Ангел Хранитель оберегает малыша", "Всех благ вам! И Божьей благодати на дитя!", "Пусть у него будет Ангел Хранитель, который защитит его от всякой скверны! И пусть у него будет судьба хорошая!", "Очень трогательные кадры... Храни Господь Вас и Вашу семью!", "Маша, храни Вас Бог! Вы молодец! С крещением малыша! Слава Богу за все!".

Отметим, воссоединению Марии Шукшиной с малышом Марком предшествовала череда громких скандалов. Мама мальчика - Фрейя Зильбер закрутила роман с Макаром Касаткиным в 2017 году. Пара рассталась, когда девушка была беременна. В одной из передач невестка Шукшиной заявила, что именно возлюбленный выгнал ее из дома. Из роддома Зильбер выписывалась в одиночку. Невестка Шукшиной утверждала, что бывший возлюбленный не принимает участия в жизни ребенка, а мизерных алиментов не хватает на содержание малыша. Мария Шукшина признала внука только после ДНК-теста, который подтвердил, что Марк является ее внуком.

freya_zilber Фрейя Зильбер с сыном Марком

Недавно Зильбер признавалась, что прошла лечение от алкогольной зависимости. А потом совершенно неожиданно привезла наследника к Марии Шукшиной.