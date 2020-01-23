Живет с отцом и его новой женой: появились подробности о маленьком сыне скандальной невестки Марии Шукшиной

Совсем недавно актриса Мария Шукшина делилась огромной радостью. 14 января 2020 года актриса сообщила, что Фрейя Зильбер отдала ей внука Марка. Отцом малыша является старший сын артистки Макар Касаткин. Однако сейчас появились подробности появления малыша в доме звезды.

Фрейя Зильбер прославилась на всю страну после того, как ее бросил сын Марии Шукшиной. Макар Касаткин ушел от своей невесты, когда она уже ждала ребенка. Девушка родила сына Марка в 2018 году и стала ходить по ток-шоу. Невестка Шукшиной утверждала, что бывший возлюбленный не принимает участия в жизни ребенка, а мизерных алиментов не хватает на содержание малыша.

Недавно Зильбер признавалась, что прошла лечение от алкогольной зависимости. "Это были очень нелегкие месяцы, было очень трудно. Не видеться с ребенком, жить по расписанию... Эта болезнь, она на самом деле очень страшная", - откровенничала девушка. А потом совершенно неожиданно привезла наследника к Марии Шукшиной.

"Слава Богу за все! И за то, что наконец-то истек срок контракта Малахова с Фрейей. И мы с Макаром, наконец, смогли познакомиться с чудесным малышом Марком!.. По контракту с Малаховым она не имела права прийти к нам одна с малышом. Только с камерами! Только по сценарию! Не будь этих передач, мы бы встретились и приняли участие в воспитании Марка еще два года назад! В конце 2019-го они расторгли договор с Фрейей. А уже в начале 2020-го Фрейя пришла к нам и попросила, чтобы Марк пожил в нашей семье некоторое время, на что мы с радостью и согласились!", - делилась радостью в блоге Мария.

freya_zilber Фрейя Зильбер с сыном Марком

Однако, по слухам, Марк может остаться в семье Шукшиной навсегда. Так, дочь актрисы Анна Трегубенко заявила, что ее брат не собирается отдавать сына Фрейе. Как оказалось, Макар Касаткин планирует воспитывать наследника вместе со своей новой женой.

"Я считаю, что это правильно, потому что Макар остепенился. Он уже достойный отец", - рассказала Анна в эфире программы "Прямой эфир".

shukshina_maria Слава Богу за все!

По ее словам, Фрейя "подсадила Макара на запрещенные вещества". "Сейчас вместо Макара рядом с ней ребенок. Даже речи быть не может, чтобы Макар отдал ребенка Фрейе", - сказала, как отрезала Трегубенко.

Она заявила, что в настоящее время Марк живет не с Шукшиной, а со своим отцом и его новой женой. По словам девушки, ее звездная родительница помогает и обеспечивает сына и внука.

freya_zilber Фрейя Зильбер

Напомним, Фрейя Зильбер закрутила роман с Макаром Касаткиным в 2017 году. Пара рассталась, когда девушка была беременна. В одной из передач невестка Шукшиной заявила, что именно возлюбленный выгнал ее из дома. Разразился громкий скандал. Из роддома Зильбер выписывалась в одиночку. Мария Шукшина признала внука после ДНК-теста, который подтвердил, что Марк является ее внуком.

aleksandrova_ilona Теперь мы семья

Что касается Макара Касаткина, то недавно он женился на Илоне Александровой. Девушка работает косметологом, она старше возлюбленного на несколько лет.