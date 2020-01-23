2020-01-23T19:58:11+03:00
Звезды

Живет с отцом и его новой женой: появились подробности о маленьком сыне скандальной невестки Марии Шукшиной

Недавно Фрейя Зильберт отдала Марка знаменитой актрисе
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фрейя Зильбер прославилась на всю страну после того, как ее бросил сын Марии ШукшинойФрейя Зильбер прославилась на всю страну после того, как ее бросил сын Марии ШукшинойФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Совсем недавно актриса Мария Шукшина делилась огромной радостью. 14 января 2020 года актриса сообщила, что Фрейя Зильбер отдала ей внука Марка. Отцом малыша является старший сын артистки Макар Касаткин. Однако сейчас появились подробности появления малыша в доме звезды.

Фрейя Зильбер прославилась на всю страну после того, как ее бросил сын Марии Шукшиной. Макар Касаткин ушел от своей невесты, когда она уже ждала ребенка. Девушка родила сына Марка в 2018 году и стала ходить по ток-шоу. Невестка Шукшиной утверждала, что бывший возлюбленный не принимает участия в жизни ребенка, а мизерных алиментов не хватает на содержание малыша.

Недавно Зильбер признавалась, что прошла лечение от алкогольной зависимости. "Это были очень нелегкие месяцы, было очень трудно. Не видеться с ребенком, жить по расписанию... Эта болезнь, она на самом деле очень страшная", - откровенничала девушка. А потом совершенно неожиданно привезла наследника к Марии Шукшиной.

"Слава Богу за все! И за то, что наконец-то истек срок контракта Малахова с Фрейей. И мы с Макаром, наконец, смогли познакомиться с чудесным малышом Марком!.. По контракту с Малаховым она не имела права прийти к нам одна с малышом. Только с камерами! Только по сценарию! Не будь этих передач, мы бы встретились и приняли участие в воспитании Марка еще два года назад! В конце 2019-го они расторгли договор с Фрейей. А уже в начале 2020-го Фрейя пришла к нам и попросила, чтобы Марк пожил в нашей семье некоторое время, на что мы с радостью и согласились!", - делилась радостью в блоге Мария.

freya_zilberfreya_zilber
Фрейя Зильбер с сыном Марком
1164 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Однако, по слухам, Марк может остаться в семье Шукшиной навсегда. Так, дочь актрисы Анна Трегубенко заявила, что ее брат не собирается отдавать сына Фрейе. Как оказалось, Макар Касаткин планирует воспитывать наследника вместе со своей новой женой.

"Я считаю, что это правильно, потому что Макар остепенился. Он уже достойный отец", - рассказала Анна в эфире программы "Прямой эфир".

shukshina_mariashukshina_maria
Слава Богу за все!
11714 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

По ее словам, Фрейя "подсадила Макара на запрещенные вещества". "Сейчас вместо Макара рядом с ней ребенок. Даже речи быть не может, чтобы Макар отдал ребенка Фрейе", - сказала, как отрезала Трегубенко.

Она заявила, что в настоящее время Марк живет не с Шукшиной, а со своим отцом и его новой женой. По словам девушки, ее звездная родительница помогает и обеспечивает сына и внука.

freya_zilberfreya_zilber
Фрейя Зильбер
985 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Напомним, Фрейя Зильбер закрутила роман с Макаром Касаткиным в 2017 году. Пара рассталась, когда девушка была беременна. В одной из передач невестка Шукшиной заявила, что именно возлюбленный выгнал ее из дома. Разразился громкий скандал. Из роддома Зильбер выписывалась в одиночку. Мария Шукшина признала внука после ДНК-теста, который подтвердил, что Марк является ее внуком.

aleksandrova_ilonaaleksandrova_ilona
Теперь мы семья
110 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Что касается Макара Касаткина, то недавно он женился на Илоне Александровой. Девушка работает косметологом, она старше возлюбленного на несколько лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Мужчина устроил стрельбу в бизнес-центре Армении
Костин сообщил о решении вопроса по списанию долгов ОПК
В израильском СМИ выступление Зеленского, просящегося в ЕС, назвали провалом
Получение номеров на автомобиль: теперь это можно сделать тремя способами
Мишустин назначил Александра Грибова замруководителя аппарата правительства
«Ближе, чем когда-либо»: Стрелки часов Судного показывают «100 секунд до Апокалипсиса»
В WADA сменился глава комитета по соответствию
В Турции доставщику еды грозит 18 лет тюрьмы за плевок в пиццу клиента
Китаянка с подозрением на коронавирус обманом пошла медицинский контроль в аэропорту Парижа
Путин рассказал, как семьи смогут получить пособие на детей от 3 до 7 лет
В Пекине из-за нового коронавируса закрыли Запретный город
Билль о Brexit обрел статус закона после подписания Королевой Елизаветой II
Макрон поддержал предложение Путина провести саммит пяти стран –основателей ООН
Захарова считает угрозы США преемнику Сулеймани вне закона
Два случая заражения коронавирусом выявлены во Вьетнаме
Кличко похвастался, что выучил слово, которое не смог выговорить на форуме в Давосе
Россиянин умер в бассейне на Бали
В любой точке мира, где это будет удобно коллегам: Путин предложил провести саммит "пятёрки"
Осужденная в России израильтянка не стала просить Путина о помиловании