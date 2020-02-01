"Духовное завещание" Галины Волчек не будет показано на сцене "Современника"

В четверг, 30 января на электронные счета театралов вернулись круглые суммы денег от полутора до десяти тысяч рублей. Предположения оправдались. Это были деньги за отмененный спектакль в театре "Современник" "Двое на качелях". Любимая и последняя работа Галины Волчек должна была идти на сцене театра 10 и 11 февраля, в первый раз после смерти режиссера.

Правда, о том, что спектакль вряд ли пройдет, говорили многие.

"Спектакль отменен в связи с болезнью Кристины Орбакайте", - написали на сайте "Современника" причину отмены спектакля.

Сама певица еще днем ранее написала в своем Инстаграме, что сломала лодыжку. "Нельзя наступать на ногу минимум шесть недель", - констатировала певица. И отметила, что подобное происходит с ней впервые за карьеру.

ЛЮБИМАЯ РАБОТА ГАЛИНЫ ВОЛЧЕК

Не будет преувеличением сказать, что спектакль "Двое на качелях" был любимой работой покойной Галины Волчек.

Это был первый спектакль, с которого началась ее режиссерская слава. Волчек поставила его в далеком 1962 году и, наверное, сама не подозревала, что спектакль по психологической пьесе Уильяма Гибсона на долгие годы станет ее визитной карточкой и закольцует ее жизнь.

Пьеса о взаимоотношениях двух влюбленных, 33-летнего Джерри и 29-летней Гитель, которые хотят любви и заблудились в одиночестве, считалась на тот момент вершиной психологизма. Поставить ее пробовал Баталов, но потерпел неудачу. И тогда работу передали молодой актрисе Волчек, видимо, ожидая провала.

Но вышло по-другому. Она смогла распутать хитросплетения пьесы, разгадать язык и - более того - перевести сложный психологизм на язык, понятный для зрителя. Все твердили ей, что спектакль будет непонятен публике. А она, чтобы доказать обратное, перед одной из репетиций позвала в зрительный зал случайного прохожего с авоськой.

Мужик сидел, раскрыв рот:

- А что дальше-то было? - спросил в конце спектакля.

И ушел, пораженный, забыв авоську.

Волчек так тщательно подошла к первому спектаклю, что даже погрузилась в медицину. Один из главных моментов пьесы - приступ язвенной болезни у Гитель. Она скрывает это от своего возлюбленного, так, что тот сердится, считая, будто Гитель напилась.

- Я узнала о язвенной болезни все, изучила проблему так подробно, что могла бы сама вести прием, - шутила Волчек.

"Двое на качелях" ждал невероятный успех. Спектакль был так популярен, что стал первой "антрепризой" Волчек. Актеров зазывали в разные НИИ, в маленькие города, так, чтобы они играли просто так, без декораций.

Почти все, кто знаком с пьесой отмечают: это произведение не для чтения. Многое зависит от того, какие смыслы вдохнет в произведение режиссер. А театральные критики давно заметили, что женские роли Волчек отдавала только самым любимым своим актрисам.

Первой исполнительницей роли Гитель была актриса Татьяна Лаврова, которую Волчек называла своим "олененком Бемби". Потом - Лилия Толмачева, которую предложил ввести Михаил Ефремов. Толмачеву сменила обожаемая Галиной Волчек Леночка Яковлева. После - пришла очередь Чулпан Хаматовой.

Когда Волчек восстановила спектакль для Хаматовой и Кирилла Сафонова, критики называли ее работу "реквиемом". Чулпан оказалась очень похожа внешне на первую исполнительницу роли Гитель - Татьяну Лаврову, а Кирилл Сафонов - на Михаила Козакова.

"Это спектакль измученного страданиями человека, потерявшего веру и любовь, человека, живущего прошлым , в котором все это было, только совсем не помнится - было это больно или светло", -писали критики.

Тогда еще никто не знал, что это еще не конец. По воле обстоятельств спектакль будет переделан и изменен, а Галина Волчек назначит на главную роль... Кристину Орбакайте.

Не будет преувеличением сказать, что спектакль "Двое на качелях" был любимой работой покойной Галины Волчек.Фото: фотохроника ТАСС.

КАК КРИСТИНА ОРБАКАЙТЕ СТАЛА ГИТЕЛЬ

Это случилось в 2018 году. Тогда Волчек узнала о "предательстве" своей любимой актрисы Чулпан Хаматовой. Дело в том, что Хаматова попросила отпуск по медицинским показаниям, поклявшись, что не будет играть в других театрах. Однако довольно скоро недоброжелатели донесли, что видели Чулпан на репетициях у конкурентов.

Сказать, что Волчек была в ярости - ничего не сказать. Во всех интервью она распекала свою любимицу, не посчитавшуюся с чувствами "приемной матери" (как называла режиссер себя). Итогом обиды стало то, что на знаковый для себя спектакль Волчек неожиданно для всех ввела Кристину Орбакайте.

Это решение поразило многих. Ведь театральное портфолио Кристины до прихода в «Современник» было небогатым. Когда-то она играла в антрепризе «Понедельник после чуда». После него - поступила в ГИТИС и сыграла в дипломном спектакле «Барышня-крестьянка». Несколько лет спектакль шел в Ермоловском театре. И, наконец, в дуэте с Анной Тереховой выпустила «Данаю» по греческой мифологии.

Как говорила Кристина, звонок от Волчек был неожиданным:

- Я поняла, что если откажусь, то не смогу потом себе этого простить, - признавалась Орбакайте. Однако отмечала, что все сложилось так, будто само мироздание подталкивало ее к тому, чтобы она сыграла роль. Возникло окно в напряженном графике, пошел навстречу концертный директор...

А Волчек говорила, что влюбилась в Кристину давно, еще после фильма "Чучело".

Сказать, что Кристине было трудно - ничего не сказать: большой объем текста, три часа на сцене один на один с партнером.

Но Волчек не ошиблась. Орбакайте оказалась трудягой, совершенно лишенной звездности, готовой работать до седьмого пота.

Премьера обновленного спектакля прошла в июле 2018 года. Волновались все, ведь репутационные риски были очень велики. Было понятно, что зритель будет сравнивать Кристину с Чулпан Хаматовой. И еще - с ролью в кинофильме "Чучело", сыгранной еще в детстве.

Волновалась за дочь и Алла Пугачева. Она и вовсе не пришла на спектакль и только когда все закончилось, позвонила Волчек, чтобы спросить:

«Галя, ну как Кристинка?»

Этот совместный успех произошел за полтора года до ухода Галины Волчек. Спектакль "Двое на качелях" стал знаковым в жизни режиссера. С него Галина Волчек начала свой режиссерский путь, и этим же спектаклем свой путь закончила.

Неудивительно, что после смерти режиссера билеты на спектакль были тут же раскуплены. Зритель захотел еще раз увидеть, услышать и понять духовное завещание Галины Волчек. В том, что показы спектакля вдруг сорвались - многие склонны видеть волю провидения. Кто знает, по какой причине покойная режиссер не захотела, чтобы ее реквием прозвучал этой зимой.

Будем надеяться, что следующие спектакли пройдут без эксцессов. Показы "Двоих на качелях" назначены на 23 и 24 марта, и билеты уже почти распроданы.