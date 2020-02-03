"Идет поддерживающая терапия": врачи бросили все силы на помощь певице МакSим

Новости о состоянии здоровья певицы МакSим, которые появляются в прессе, в последние дни одна тревожнее другой. Поклонники не могут смириться с решением артистки прекратить выступления по состоянию здоровья и атакуют соцсети кумира. Слухи и сплетни плодятся с неимоверной скоростью. В итоге помощница звезды Маргарита Соколова обнародовала новые данные о своей подопечной.

В настоящее время певица МакSим находится в больнице. По словам представителя артистки, звезда обратились к врачам с жалобами. Специалисты, бросив все силы на помощь пациенту, предложили госпитализацию и обследование.

"Параллельно уже идет поддерживающая терапия. Артистка в надежных руках лучших докторов!", - написала Маргарита Соколова в блоге.

Она поблагодарила поклонников МакSим за беспокойство и сочувствие. В соцсетях фанаты объявили сбор средств для спасения своей любимицы. "Спасибо за предложенную помощь в разных ее проявлениях. Но все что необходимо, все делается и пока никаких дополнительных денежных средств тоже не требуется. Искренне всех благодарю и мое огромное человеческое спасибо, дорогие и любящие!", - обратилась к подписчикам Соколова.

Опережая очередную провокацию, она заверила, что никакого пиара на болезни певицы никто не делает. "Никаких концертов и интервью в ближайшие шесть-восемь месяцев не будет, а дальше все по ситуации. Все направленно на полное восстановление здоровья артистки. Она прежде всего человек, который сейчас нуждается в полном расслаблении и восстановлении и концентрации на себе и жизни своих детей. Поверьте это вынужденная мера", - резюмировала помощница звезды.

Напомним, 1 февраля стало известно, что певица МакSим уходит в бессрочный отпуск. По словам ее директора, у артистки начались серьезные проблемы со здоровьем. В прошлом году исполнительница хита "Знаешь ли ты" попала в аварию. С многочисленными травмами артистку госпитализировали в одну из столичных больниц. С тех пор жизнь МакSим разделилась на до и после. Своевременное лечение не помогло полностью восстановиться, и у певицы возникли осложнения.