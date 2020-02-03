Иоланда Чен: «Прежнее руководство ВФЛА когтями вцепилось в свои места. Они готовы загубить карьеры Ласицкене и других спортсменов»

Скандал в российской легкой атлетике достиг пика. Минспорта лишило аккредитации Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА), а на 28 февраля назначены выборы нового главы. Но конфликт еще пройден. Чемпионка мира и призер крупных турниров в тройном прыжке, а ныне спортивный комментатор Иоланда Чен рассказала «КП» о подводных течениях в в этом виде спорта.

- Минспорта лишило аккредитации ВФЛА. Теперь что-то изменится?

- Порядок в ВФЛА нужно было наводить уже три года назад, два года — в крайнем случае. Но у прежнего министра спорта Павла Колобкова не хватало решимости разобраться с этой проблемой и решить вопрос с отставкой предыдущего руководства федерацией. Много времени потеряно даже в этом сезоне. Наши атлеты не могут принимать участие в зимних стартах, а для олимпийского сезона это очень важно! Хорошо, что у нас есть такие люди, как Сергей Еремин, который в то время, когда все отвариваются от легкой атлетики, через фонд «Гераклион» на свои деньги организовывает турниры. Так что изменения и отставки в ВФЛА должны были начать раньше. Но получилось так, как получилось, и хорошо хотя бы то, что дело сдвинулась с мертвой точки. Мы сейчас с большим волнением ждем 28 февраля, на эту дату назначены выборы нового руководства ВФЛА.

- Волнением? Что-то может пойти не так?

- Вы себе представить не можете, как прежнее руководство ВФЛА вцепилось всеми когтями в свои места. Какие там подводные течения идут! Какие интриги! У нас в минувшие выходные был турнир «Битва полов», мы там все, кому небезразлична легкая атлетика, встречались обговаривали сложившуюся ситуацию. И представляете, доходит до того, что прежнее руководство ВФЛА, чтобы усидеть, готовы пожертвовать карьерами наших спортсменов. Карьерой Маши Ласицкене, других атлетов!

- Зачем?

- Странно, что они готовы сидеть на голом суку. Но у них очень приличные зарплаты, большое влияние. Они не готовы расставаться со всем этим. Но вы посмотрите, что они творили в последние месяцы! Они не только ничего не делали для восстановления федерации, они наоборот вредили. Скандал с поддельными справками Данила Лысенко, стал последней каплей — они могли окончательно уничтожить нашу легкую атлетику. Хорошо что новый министр спорта вплотную занялся этой проблемой, и появился шанс, пусть поздно, но выправить ситуацию.

Данил Лысенко — российский прыгун в высоту, чемпион мира в помещении 2018 года.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Хорошо, сменится руководство ВФЛА. Что можно будет сделать?

- Вести работу по восстановлению федерации. Я для начала собрала бы всех наших дисквалифицированных спортсменов и их тренеров и попросила их: не надо вредить пока вы под санкциями. Есть такой тренер по ходьбе Виктор Чегин. Я его знаю лично — замечательный человек, отличный специалист, профессионал высокого уровня! Но он под санкциями! Он дисквалифицирован и не имеет права присутствовать на соревнованиях. Так все равно лезет туда и лезет, тайно, скрываясь в каких-то автобусах… Но его все равно раз за разом ловят и получаются скандалы! И какое тогда к нам и может быть доверие! Ну купи ты билет, приди на трибуны как частное лицо! Вот только что на «Битве Полов» приходил наш прыгну Ваня Ухов, он тоже сейчас под санкциями. Так он с самого начала подошел и объяснил: я тут с семьей, как частное лицо. Он даже специально на камеру заснял, как покупает билеты, сел на трибуны и ни с кем не общался.

- Так, а что еще можно сделать с восстановлением ВФЛА?

- Конечно, необходимо тесное сотрудничество с международными организациями. С World Athletics (Международная федерация легкой атлетики — прим. Ред.) с AIU (Антикоррупционный легкоатлетический комитет – прим. Ред). Но мы должны понимать, что с нами там вообще не будут разговаривать, если хотя бы один человек из прежнего руководства останется в ВФЛА у власти! Хотя бы один – и все усилия будут бесполезны.

- Что значить «тесное сотрудничество»?

- Ну да, мы должны сказать, что были где-то не правы, в чем-то, возможно, покаяться, осознать ошибки, чтобы всем было понятно, что мы не собираемся повторять их в будущем. Я согласна, здесь есть определенный момент предвзятого отношения к нам, на фоне нарушений другими странами. Но посмотрите, если все на машине едут по обочине, и вы вместе со всеми, но полиция останавливают только вас, и выписывают штраф вам, вы можете обижаться. Но это никак не говорит о том, что вы не нарушали! Вот и в нашей ситуации кто-то должен быть умнее, и этот кто-то должен сделать первый шаг навстречу. Иначе ситуация никак не разрешится и мы будем продолжать ходить по замкнутому кругу.

- А что будет дальше?

- Новое руководство ВФЛА должно взять общие «дорожные карты» по нашему восстановлению, обсудить со всеми заинтересованными сторонами. Сделать это надо в сотрудничестве с РУСАДА. Я разговаривала с Юрием Ганусом (гендиректор РУСАДА – прим. Ред), у него есть хорошие светлые идеи по «дорожной карте» восстановления ВФЛА, и нам здесь без них не обойтись. И все это надо делать очень быстро. Иначе наших легкоатлетов не будет на Олимпиаде даже в нейтральном статусе.

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