Президент федерации бокса России Умар Кремлев: «Мы не будем бросать нашего боксера – мы оплатим ему адвокатов»

Двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, разбившего нос сотруднику Росгвардии, задержали в Москве в субботу, 1 февраля. Спортсмена доставили в местный отдел МВД, где при свидетелях у него был изъят пакетик с кокаином. Против него было возбуждено уголовное дело

Вечером 3 февраля 235 гарнизонный военный суд арестовал Георгия Кушиташвили по делу об избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков до 1 апреля. Карьера 24-летнего спортсмена, которому грозит до 10 лет тюрьмы, пошла под откос.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв отреагировал на решение Военного суда:

«Для нас эта ситуация была шоком, ударом не только по федерации, а по всему боксерскому сообществу. Хотя Георгий ранее не был замечен ни в чем подобном, да и в сборной России у нас жесточайший контроль в том числе и за допингом. Но сейчас мы еще больше усилим этот контроль и проведем дополнительную разъяснительную работу с другими боксерами. Если все действия Кушиташвили будут доказаны, то мы выступаем за самые жесточайшие санкции, чтобы другим было неповадно. Спортсмен должен являться примером, объектом для подражания, и он не должен идти на такие поступки. Мы категорически против этого. Все должны отвечать за свои проступки по закону!

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев. Фото предоставлено пресс-службой Федерации.

Да, мы не будем бросать нашего боксера – мы оплатим ему адвокатов, но он временно отстранен из сборной России, пока идет следствие. Соответственно, он пропустит Олимпийские игры, хотя в этой весовой категории у нас первым номером является Имам Хатаев.

Пусть Кушиташвили посидит, пока следствие пройдет. Даже если это не будет доказано, то это будет наказанием за то, что оказался в такой ситуации. Что касается удара сотрудника, то если бы Георгий нанес прямой удар, то травмы были бы совершенно другими. Но повторюсь, если все это будет доказано, то мы выступаем за самые жесточайшие санкции».

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У чемпиона России по боксу, напавшего на сотрудника Росгвардии, нашли пакетик с кокаином

Чемпион России по боксу в полутяжелом весе и участник прошлогоднего Чемпионата мира Георгий Кушиташвили попытался скрыться от сотрудников Росгвардии вместе со своим приятелем. Это произошло в субботу, 1 февраля, в Хамовниках на Фрунзенской набережной, куда молодые люди приехали на такси. (подробности)